Новосибирский арбитраж прекратил банкротство «Аквамира»

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
«Руководствуясь статьями 32, 48, 57 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ „О несостоятельности (банкротстве)“, статьями 150, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд ОПРЕДЕЛИЛ: прекратить производство по делу о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью „Аквапарк Аквамир“, — цитирует precedent.tv судебный акт.
Крытый аквапарк «Аквамир» был признан банкротом в марте 2022 года. Сам процесс о несостоятельности был начат в августе 2021-го года. Компания подала на процедуру банкротства из-за задолженности в размере 2,2 миллиарда рублей.
После назначения конкурсным управляющим Юрия Комарова им было подано ходатайство о продлении производства из-за отсутствия расчетов с кредиторами. В результате процедуру сначала продлили до весны нынешнего года, а потом постоянно переносили.
После решения арбитража дело о банкротстве может быть закрыто окончательно. На данный момент подробная информация о причинах прекращения производства отсутствует.