Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
В Бердске жара +39°С сменилась ураганным ливнем, под порывами сильного ветра не выдержали некоторые деревья, ураган сломал их под корень. В социальных сетях люди пишут о дожде:
«Синоптики не предупредили! Окна открыты, а тут шквал! Горшки с цветами попадали — ветер был нешуточный!»
Бердчане пишут, что дождь был коротким, «всего 5 минут», и сетуют, что ливень прошел не во всем городе — где-то накрыло, а где-то только капли упали с неба
Вчера в Абрамово Куйбышевского района Новосибирской области на фоне жары выпал град размером с перепелиное яйцо.