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Под Новосибирском ураганный ливень после жары +39°С поломал деревья

7 июня 2023, 09:37
Фото: atas.info
Ураганный ливень прошел в Бердске 7 июня
В Бердске сегодня после того, как температура воздуха прогрелась до +39°С, начался ураганный ливень, который поломал деревья и кусты.

В Бердске жара +39°С сменилась ураганным ливнем, под порывами сильного ветра не выдержали некоторые деревья, ураган сломал их под корень. В социальных сетях люди пишут о дожде:

«Синоптики не предупредили! Окна открыты, а тут шквал! Горшки с цветами попадали — ветер был нешуточный!»

Бердчане пишут, что дождь был коротким, «всего 5 минут», и сетуют, что ливень прошел не во всем городе — где-то накрыло, а где-то только капли упали с неба

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Вчера в Абрамово Куйбышевского района Новосибирской области на фоне жары выпал град размером с перепелиное яйцо.

#Ольга Храмушкина#Жара#Ливень#Ураган#Новосибирск#Бердск#Новосибирская область
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