Posted Сегодня, 01:19
Published Сегодня, 01:19
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Updated Сегодня, 01:22
Анатолий родился в поселке Дорогино 21 марта 1983 года. После окончания школы в 1998 году, он отправился на военную службу. В составе ВС РФ он был членом отдельной дивизии оперативного назначения и проходил службу на Северном Кавказе.
Затем военнослужащий стал участником СВО. Он был распределен на самый опасный участок. 23 марта 2023 года боец умер на службе, исполняя свой воинский долг, через два дня после своего сорокалетия.
Анатолия вспоминают простым и честным человеком, который боролся за правду. Его сослуживцы помнят как преданного товарища. Церемония прощания прошла в Доме культуры поселка Дорогино.