Рекордные 58 новых объектов водоснабжения появятся в этом году в регионе

Одновременно, в рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы, утвержденной Правительством региона, «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» муниципальным образованиям из областного бюджета предусмотрено выделение 1,9 млрд рублей на строительство и реконструкцию водопроводных сетей, строительство водозаборных скважин с модульными станциями водоподготовки в 31 муниципальных районах и городских округах Новосибирской области. Уже в 10 населенных пунктах началось строительство модульных установок водоподготовки. В 7 населенных пунктах запланировано строительство водозаборных скважин со станциями водоподготовки. В 35 населенных пунктах идет строительство и реконструкция водопроводных сетей. Кроме того, за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области ведется строительство водозаборных скважин со станциями водоподготовки в г. Чулыме, селах Убинского, Ордынского, Кочковского, Болотнинского районов, водопроводных сетей в г. Оби.