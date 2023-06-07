Помимо этого, на набережной ОбьГЭС будет организован фестиваль «Роллер Фест». Он предполагает проведение соревнований по различным видам спорта. Участвовать в них можно как в одиночку, так и всей семьей, проходя эстафеты с препятствиями. В целом в Новосибирске на выходные дни запланировано проведение множества массовых мероприятий, в которых смогут принять участие как дети, так и взрослые.