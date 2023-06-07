Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Согласно производственному календарю, в июне 2023 года россияне будут отдыхать целых три дня подряд — с 10 до 12 число включительно. Соответствующая информация представлена и в Трудовом кодексе — согласно ст. 112, День России является нерабочим.
Этот патриотический праздник связан с объявлением суверенитета государства и единством народов на территории России. В этот день во всех регионах РФ проводятся культурные и спортивные мероприятия. К ним относят фестивали, различные выставки, соревнования, турниры и т. д. День России считается одним из самых новых праздников в истории страны.
В Новосибирске на День России для жителей и гостей города запланирован гала-концерт областного фестиваля «Истоки». Известно, что на его проведение город выделил 1,4 млн рублей. Ранее на сайте госзакупок появилась информация о поиске организаторов концерта. Согласно аукционной документации, продолжительность праздничных мероприятий составит не менее 4 часов.
О проведении каких мероприятий в Новосибирске 12 июня уже известно:
Помимо этого, на набережной ОбьГЭС будет организован фестиваль «Роллер Фест». Он предполагает проведение соревнований по различным видам спорта. Участвовать в них можно как в одиночку, так и всей семьей, проходя эстафеты с препятствиями. В целом в Новосибирске на выходные дни запланировано проведение множества массовых мероприятий, в которых смогут принять участие как дети, так и взрослые.