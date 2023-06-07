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Сколько отдыхаем на 12 июня в Новосибирске?

7 июня 2023, 11:26
Фото: piqsels.com
Сколько отдыхаем на 12 июня в Новосибирске?
В России 12 июня отмечается День России. В 2023 году это число выпадает на понедельник. О том, как отдыхаем 12 июня и какие праздничные мероприятия можно посетить в Новосибирске — в нашем материале.

Согласно производственному календарю, в июне 2023 года россияне будут отдыхать целых три дня подряд — с 10 до 12 число включительно. Соответствующая информация представлена и в Трудовом кодексе — согласно ст. 112, День России является нерабочим.

Этот патриотический праздник связан с объявлением суверенитета государства и единством народов на территории России. В этот день во всех регионах РФ проводятся культурные и спортивные мероприятия. К ним относят фестивали, различные выставки, соревнования, турниры и т. д. День России считается одним из самых новых праздников в истории страны.

Сколько отдыхаем на 12 июня в Новосибирске?Сколько отдыхаем на 12 июня в Новосибирске?
Сколько отдыхаем на 12 июня в Новосибирске?
Фото: piqsels.com

Мероприятия в Новосибирске на День России

В Новосибирске на День России для жителей и гостей города запланирован гала-концерт областного фестиваля «Истоки». Известно, что на его проведение город выделил 1,4 млн рублей. Ранее на сайте госзакупок появилась информация о поиске организаторов концерта. Согласно аукционной документации, продолжительность праздничных мероприятий составит не менее 4 часов.

О проведении каких мероприятий в Новосибирске 12 июня уже известно:

  1. Концерт «Моя Россия» (12+). Будет организован в камерном зале филармонии. Артисты исполнят легендарные народные композиции и песни о Сибири. Вход платный.
  2. Выставка «Россия — моя Родина» (6+). Мероприятие пройдет в центре «Витязь». На выставке можно будет ознакомиться с известными видами оружия, а также узнать интересные факты об официальных символах нашей страны. Вход свободный.
  3. Выставка к 130-летию основания города (6+). Пройдет в библиотеке им. Д. С. Лихачева. На мероприятии можно узнать много полезной информации о достопримечательностях Новосибирска. Посетить выставку можно бесплатно.
  4. Соревнование «Шахматные надежды» (6+). Будет организовано в Клубе юных техников. Отмечается, что для участия нужно заранее пройти процедуру регистрации.

Помимо этого, на набережной ОбьГЭС будет организован фестиваль «Роллер Фест». Он предполагает проведение соревнований по различным видам спорта. Участвовать в них можно как в одиночку, так и всей семьей, проходя эстафеты с препятствиями. В целом в Новосибирске на выходные дни запланировано проведение множества массовых мероприятий, в которых смогут принять участие как дети, так и взрослые.

Мероприятия в Новосибирске на День РоссииМероприятия в Новосибирске на День России
Мероприятия в Новосибирске на День России
Фото: 1MI
#Новосибирск#День России#Праздник#Выходные
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