В Новосибирске улицу Ленина сделали пешеходной ко Дню города

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Житель города в telegram-канале «Ненаучный городок» выразил свое недоумение по поводу размещенных на улице столбиков и поставленных гробиков, которые занимают значительную часть площади.
Новосибирец предложил обратить внимание властей к делу общей организации этого мероприятия и дал совет сделать улицу Ленина полностью пешеходной, по крайней мере, на расстоянии первых двух кварталов от площади.
Власти временно сделали улицу пешеходной до 10 июля, других изменений не было произведено. Однако известно, что улицу украсят цветами.