atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:40

Published Сегодня, 01:40

Modified Сегодня, 01:45

Updated Сегодня, 01:45

Изображение материала

В Новосибирске улицу Ленина сделали пешеходной ко Дню города

7 июня 2023, 01:40
Фото: atas.info
Ленина будет пешеходной месяц
Улицу Ленина в Новосибирске перекрыли для того, чтобы оформить ее ко Дню города. Этот праздник пройдет в конце июня, и в настоящее время власти активно готовятся к его проведению.

Житель города в telegram-канале «Ненаучный городок» выразил свое недоумение по поводу размещенных на улице столбиков и поставленных гробиков, которые занимают значительную часть площади.

Новосибирец предложил обратить внимание властей к делу общей организации этого мероприятия и дал совет сделать улицу Ленина полностью пешеходной, по крайней мере, на расстоянии первых двух кварталов от площади.

Власти временно сделали улицу пешеходной до 10 июля, других изменений не было произведено. Однако известно, что улицу украсят цветами.

Фото: Ненаучный городок/Телеграм-канал
24 светящихся дерева будут установлены на улице Ленина ко Дню города
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске перекроют ул. Ленина и Чаплыгина на лето - ждем транспортный коллапсКак украсят улицу Ленина ко Дню Новосибирска – проект показала вице-мэр Терешкова
#Эмилия Губарева#Улица Ленина#Ленина#Перекрытия#Перекрытие#Общество#Транспорт#Новосибирск
Подпишитесь
Какими фруктами травят новосибирцев на рынках, рассказал химик
Сегодня, 04:05
Элитные ЖК под Новосибирском второе лето выживают без воды
Вчера, 05:34
«Колхозно»: новосибирцы раскритиковали дизайн Дня города-2023
Сегодня, 03:06
Резкое похолодание и ливни надвигаются на Новосибирскую область — новый прогноз
Сегодня, 02:27
Прокурор Купинского района разбился в Новосибирской области — погибла годовалая дочка
Вчера, 06:27