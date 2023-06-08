14-летний подросток утонул на Новосибирском водохранилище, спасая девочку

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
На Новосибирском водохранилище утонул подросток, который спасал девочку из воды. По данным следствия, 14-летний мальчик не смог вынырнуть на поверхность после того, как вытолкнул девочку из опасной зоны вместе со своими друзьями.
Другие подростки вытащили юношу на берег и пытались ему помочь, однако все попытки оказались тщетными. Следственный комитет Новосибирской области начал проверку данного инцидента.
Напомним, что ранее в Бердске утонула 10-летняя девочка на глазах у матери. Также в Искитиме утонул 8-летний мальчик: его вещи остались на берегу реки вместе с велосипедом.
В свою очередь, в МЧС региона напоминают, что официально купальный сезон в регионе еще не открылся. Важно следить за детьми и не отпускать их плавать в одиночестве, чтобы избежать трагических случаев.
Ранее мы писали, сколько за минувшие выходные произошло происшествий на воде: через одно — дети тонули, но их спасли и люди ранятся, прыгая в воду.