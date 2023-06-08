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14-летний подросток утонул на Новосибирском водохранилище, спасая девочку

8 июня 2023, 08:48
Фото: 1MI
Утонул 14-летний мальчик

Под Новосибирском 14-летний подросток утонул, спасая девочку

В поселке Боровой Новосибирской области 7 июня произошло трагическое ЧП: утонул подросток, подробности сообщают в СУ СК по НСО.

На Новосибирском водохранилище утонул подросток, который спасал девочку из воды. По данным следствия, 14-летний мальчик не смог вынырнуть на поверхность после того, как вытолкнул девочку из опасной зоны вместе со своими друзьями.

Другие подростки вытащили юношу на берег и пытались ему помочь, однако все попытки оказались тщетными. Следственный комитет Новосибирской области начал проверку данного инцидента.

Напомним, что ранее в Бердске утонула 10-летняя девочка на глазах у матери. Также в Искитиме утонул 8-летний мальчик: его вещи остались на берегу реки вместе с велосипедом.

В свою очередь, в МЧС региона напоминают, что официально купальный сезон в регионе еще не открылся. Важно следить за детьми и не отпускать их плавать в одиночестве, чтобы избежать трагических случаев.

Ранее мы писали, сколько за минувшие выходные произошло происшествий на воде: через одно — дети тонули, но их спасли и люди ранятся, прыгая в воду.

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#Дети#Подростки#Утонул#Новосибирское водохранилище#Происшествия#Общество#Новосибирская область#Новосибирск#Эмилия Губарева
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