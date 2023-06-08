Данияр Сафиуллин хорошо известен новосибирцам — он с 2005 года возглавлял ГУ МЧС по Новосибирской области, в 2009 переведен на должность начальника Сибирского регионального центра МЧС России. В 2011 возглавил Главное управление ГОЧС по Новосибирской области, однако через год уволился по состоянию здоровья и перешел на работу в мэрию Новосибирска, на пост главы департамента по ЧС, в 2015 был назначен вице-мэром по городскому хозяйству.