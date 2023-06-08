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Генерал-лейтенант МЧС Данияр Сафиуллин стал генеральным директором ООО «Перлит-Строй». Об этом свидетельствуют изменения, внесенные в регистрационные данные компании. Ранее этот пост занимал известный предприниматель Коля Кулиджанян. Кулиджанян, по данным системы СПАРК, остается главным бенефициаром компании, он является ее единственным владельцем. Чистая прибыль «Перлит-строя» за 2022 год составила 1 667 000 рублей.
Данияр Сафиуллин хорошо известен новосибирцам — он с 2005 года возглавлял ГУ МЧС по Новосибирской области, в 2009 переведен на должность начальника Сибирского регионального центра МЧС России. В 2011 возглавил Главное управление ГОЧС по Новосибирской области, однако через год уволился по состоянию здоровья и перешел на работу в мэрию Новосибирска, на пост главы департамента по ЧС, в 2015 был назначен вице-мэром по городскому хозяйству.
Летом 2019 уволился по собственному желанию, после чего был выдвинут кандидатом на пост мэра Новосибирска от партии «Родина», по итогам голосования занял 5 место с результатом 7,3%. В 2020 году был назначен гендиректором ООО «РИД ГРУП СТОЛИЦА», которое, в частности, должно было заниматься стратегией развития парковых проектов РАТМ Холдинга в Новосибирске. Но проработал в этой должности всего несколько месяцев.
«Перлит-строй» — один из крупнейших подрядчиков по ремонту и реконструкции автодорог в Новосибирской области. В частности, она занималась строительством двух снегоплавильных станций, Михайловской набережной, ремонтом десятков городских магистралей. Осенью 2022 года глава регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский назвал компанию в числе тех, что срывают сроки ремонта дорог. Речь тогда шла об отставании от графика реконструкции Гусинобродского шоссе.