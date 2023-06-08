На праздники новосибирцев ждут дождь и грозы

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
«По данным ФГБУ „Западно-Сибирское УГМС“, в Новосибирске ожидается понижение температуры воздуха, усиление ветра и порывы до 19 м/с, кратковременный дождь, гроза», — указано в телеграм-канале городской мэрии.
Уменьшение зноя прогнозируется уже в пятницу. Днем ожидается +28 градусов тепла и северо-западный ветер с порывами до двадцати метров в секунду. Ночью будет кратковременный дождь, зато уже днем прогремит гроза.
Грозовыми ожидаются и выходные. В субботу и воскресенье прогнозируется +26 градусов тепла и северо-западный ветер до двенадцати метров в секунду. Поэтому прогуляться в праздничные дни удастся далеко не всем.
При возникновении чрезвычайных ситуаций в мэрии советуют обращаться по телефонам: 051, 218-68-88, 227-44-44.