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Published Сегодня, 11:45

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На праздники новосибирцев ждут дождь и грозы

8 июня 2023, 11:45
Фото: 1MI
Праздничные дни омрачат дожди

В НОвосибирске на праздники прогнозируют грозы со штормовым ветром

Праздничные дни в Новосибирске омрачат дождь и грозы. Ожидается и усиление ветра.
«По данным ФГБУ „Западно-Сибирское УГМС“, в Новосибирске ожидается понижение температуры воздуха, усиление ветра и порывы до 19 м/с, кратковременный дождь, гроза», — указано в телеграм-канале городской мэрии.

Уменьшение зноя прогнозируется уже в пятницу. Днем ожидается +28 градусов тепла и северо-западный ветер с порывами до двадцати метров в секунду. Ночью будет кратковременный дождь, зато уже днем прогремит гроза.

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Грозовыми ожидаются и выходные. В субботу и воскресенье прогнозируется +26 градусов тепла и северо-западный ветер до двенадцати метров в секунду. Поэтому прогуляться в праздничные дни удастся далеко не всем.

При возникновении чрезвычайных ситуаций в мэрии советуют обращаться по телефонам: 051, 218-68-88, 227-44-44.

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