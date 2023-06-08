Названа дата выборов губернатора Новосибирской области в 2023 году

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Губернаторские выборы состоятся 10 сентября 2023 года, решение было принято на заседании парламента 8 июня. Согласно информации ТАСС, Андрей Травников, уже занимающий эту должность с 2018 года, будет баллотироваться на второй срок.
Коллегами из партии «Единая Россия» одобрено выдвижение на второй срок Травникова. Его поддержали секретарь генсовета партии Андрей Турчак и сам президент России Владимир Путин.
В ближайшем будущем собираются присоединиться к гонке за губернаторский пост депутат Заксобрания Роман Яковлев. Инициативу поддержали члены обкома КПРФ, которые утвердили его кандидатуру.