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Названа дата выборов губернатора Новосибирской области в 2023 году

8 июня 2023, 05:11
Фото: правительство Новосибирской области
Нынешний губернатор Андрей Травников

В Новосибирской области назвали дату губернаторских выборов в 2023 году

Депутаты Новосибирской областной думы назначили дату проведения выборов губернатора в текущем году.

Губернаторские выборы состоятся 10 сентября 2023 года, решение было принято на заседании парламента 8 июня. Согласно информации ТАСС, Андрей Травников, уже занимающий эту должность с 2018 года, будет баллотироваться на второй срок.

Коллегами из партии «Единая Россия» одобрено выдвижение на второй срок Травникова. Его поддержали секретарь генсовета партии Андрей Турчак и сам президент России Владимир Путин.

В ближайшем будущем собираются присоединиться к гонке за губернаторский пост депутат Заксобрания Роман Яковлев. Инициативу поддержали члены обкома КПРФ, которые утвердили его кандидатуру.

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#Эмилия Губарева#Выборы#Политика#Новосибирск#Андрей Травников#Губернатор
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