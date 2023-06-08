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Новосибирец украл у бабушки дорожную сумку со всей пенсией

8 июня 2023, 10:04
У пенсионерки украли все деньги

В Новосибирске пассажир электрички забрал у бабушки сумку со всей пенсией

В Новосибирской области пенсионерке вернули сумку с 18 тысячами рублей. Имущество бабушки пытался присвоить сосед по электричке.
«В дежурную часть линейного отдела обратилась 71-летняя местная пассажирка электропоезда сообщением „Новосибирск-Главный — Каргат“ у которой пропала сумка с личными вещами и деньгами. По горячим следам подозреваемый был установлен», — рассказали в пресс-службе линейного отдела МВД России на транспорте по Сибирскому федеральному округу.
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Полицейские поймали 29-летнего соседа бабушки по электричке. По версии следствия, молодой новосибирец возвращался домой после трудового дня и решил присвоить дорожную сумку. Общий ущерб составил 18 тысяч рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину). Позарившемуся на пенсию пассажиру грозит до пяти лет лишения свободы.

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#Новосибирская область#Криминал#Александр Ляхов#Полиция#Кража#Пенсионер#Пенсия
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