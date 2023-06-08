Новосибирец украл у бабушки дорожную сумку со всей пенсией

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
«В дежурную часть линейного отдела обратилась 71-летняя местная пассажирка электропоезда сообщением „Новосибирск-Главный — Каргат“ у которой пропала сумка с личными вещами и деньгами. По горячим следам подозреваемый был установлен», — рассказали в пресс-службе линейного отдела МВД России на транспорте по Сибирскому федеральному округу.
Полицейские поймали 29-летнего соседа бабушки по электричке. По версии следствия, молодой новосибирец возвращался домой после трудового дня и решил присвоить дорожную сумку. Общий ущерб составил 18 тысяч рублей.
На данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину). Позарившемуся на пенсию пассажиру грозит до пяти лет лишения свободы.