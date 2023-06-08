Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
По данным следствия, с января 2016 по февраль 2023 года женщина вместе со своим братом в квартире и на территории дома по улице Днепровская содержали собак в ненадлежащих условиях, из-за чего 18 животных погибло.
В феврале правоохранители приехали к ней для принудительного изъятия собак, а пенсионерка покрыла их нецензурной бранью и применила физическую силу.
Согласно заключению психиатрической экспертизы, женщина невменяема. По этому поводу уголовное дело с постановлением о принудительном лечении направлено для рассмотрения в суд.