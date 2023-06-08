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Пенсионерку из Новосибирска признали невменяемой — ее обвиняют в гибели 18 собак

8 июня 2023, 10:06
Фото: 1MI
Пенсионерку отправят на лечение

В Новосибирске обвиняемую пенсионерку в гибели 18 собак признали невменяемой

Пенсионерку в Новосибирске обвиняют в жестоком обращении с животными, а также в применении насилия в сторону представителя власти, сообщают в СУ СК по НСО.

По данным следствия, с января 2016 по февраль 2023 года женщина вместе со своим братом в квартире и на территории дома по улице Днепровская содержали собак в ненадлежащих условиях, из-за чего 18 животных погибло.

В феврале правоохранители приехали к ней для принудительного изъятия собак, а пенсионерка покрыла их нецензурной бранью и применила физическую силу.

Согласно заключению психиатрической экспертизы, женщина невменяема. По этому поводу уголовное дело с постановлением о принудительном лечении направлено для рассмотрения в суд.

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#Эмилия Губарева#18+#Суд#Животные#Общество#Город#Криминал#Новосибирск
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