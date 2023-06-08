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Под Новосибирском насмерть сбили лося и косулю

8 июня 2023, 09:13
Фото: Официальная страница Евгения Шестернина «ВКонтакте»
Машины получили серьезные повреждения

Под Новосибирском водители насмерть сбили лося и косулю

В Новосибирской области под колеса автомобилей попали лось и косуля. Животные погибли на месте.
«Этой ночью на территории заказника „Кудряшовский бор“ водители сбили лося и косулю. Животные погибли», — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.
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Машины получили серьезные повреждения. После столкновения в автомобилях разбито лобовое стекло и помяты дверцы, пострадал и капот. При этом водители не получили серьезных травм.

Оба происшествия были зоне действия знаков «Осторожно дикие животные» и «Ограничение скорости — 70». Новосибирцы могли не сбросить скорость или отвлечься от дороги.

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#Новосибирская область#Евгений Шестернин#Происшествия#Александр Ляхов#Животные#Лось#Гибель
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