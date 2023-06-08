Под Новосибирском насмерть сбили лося и косулю

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
«Этой ночью на территории заказника „Кудряшовский бор“ водители сбили лося и косулю. Животные погибли», — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.
Машины получили серьезные повреждения. После столкновения в автомобилях разбито лобовое стекло и помяты дверцы, пострадал и капот. При этом водители не получили серьезных травм.
Оба происшествия были зоне действия знаков «Осторожно дикие животные» и «Ограничение скорости — 70». Новосибирцы могли не сбросить скорость или отвлечься от дороги.