Под Новосибирском с дачи ушла 73-летняя бабушка в розовой футболке и сланцах

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
«Без вести пропала Бочкарёва Валентина Дмитриевна, 73 года (1950 года рождения), СНТ „Колос-РЕМ“, Новолуговой сельсовет, Новосибирский район. 8 июня 2023 года ушла с дачи в неизвестном направлении», — указано в паблике «Лиза Алерт Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».
Пенсионерка была одета в светло-розовую футболку и сланцы, серые брюки и светло-бежевую шляпу.Рост 175 сантиметров, телосложения нормального, волосы седые, глаза зеленые. Сибирячка нуждается в медицинской помощи.
Всех, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшей, или тех, кто её видел с 8 июня 2023 года, просьба сообщить по номеру +78007005452 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112.