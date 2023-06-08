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Под Новосибирском с дачи ушла 73-летняя бабушка в розовой футболке и сланцах

8 июня 2023, 13:39
Фото: ВК / Лиза Алерт Новосибирск
Женщина нуждается в медицинской помощи

Под Новосибирском с дачи ушла 73-летняя бабушка в розовой футболке и сланцах

В Новосибирском районе пропала пенсионерка. Женщина нуждается в медицинской помощи.
«Без вести пропала Бочкарёва Валентина Дмитриевна, 73 года (1950 года рождения), СНТ „Колос-РЕМ“, Новолуговой сельсовет, Новосибирский район. 8 июня 2023 года ушла с дачи в неизвестном направлении», — указано в паблике «Лиза Алерт Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».

Пенсионерка была одета в светло-розовую футболку и сланцы, серые брюки и светло-бежевую шляпу.Рост 175 сантиметров, телосложения нормального, волосы седые, глаза зеленые. Сибирячка нуждается в медицинской помощи.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшей, или тех, кто её видел с 8 июня 2023 года, просьба сообщить по номеру +78007005452 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112.

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#Новосибирская область#Происшествия#Александр Ляхов#Пропал#Пенсионеры
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