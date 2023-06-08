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Подростки выкатили мусорный бак на ж/д пути в Новосибирске — за минуту до электрички

8 июня 2023, 09:11
Фото: 1MI
Бак для мусора быстро убрали

В Новосибирске подростки выкатили мусорный бак на ж/д пути

Подростки поставили мусорный бак на железнодорожные пути: правда, вскоре они одумались, об этой ситуации рассказали очевидцы в соцсетях.

Два несовершеннолетних подростка в Новосибирске выкатили мусорный бак на железнодорожные пути на станции Жилмассив. Событие произошло 8 июня утром.

В группе «АСТ-54 Black» было опубликовано видео, на котором подростки в черной и бордовой кофтах катают зеленый контейнер вдоль платформы. Затем автор публикации пишет, что бак оказался на путях за минуту до приезда электропоезда.

По сообщению очевидцев, парни успели убрать перекрывший дорогу мусорный бак с путей, прежде чем к станции прибыла электричка. Личности детей пока не установлены, полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

Фото: АСТ-54
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#Эмилия Губарева#Подростки#Вокзал#Мусор#Мусорный бак#Общество#Город#Новосибирск
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