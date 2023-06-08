Программа празднования Дня России — 2023 представлена в Новосибирской области

Как подчеркнула Светлана Шибаева, в преддверии Дня России в регионе состоялся юбилейный десятый Гражданский форум Новосибирской области «Гражданский диалог», который объединил более 2 тысяч человек, большинство из которых — молодые люди. «Гражданское общество Новосибирской области имеет очень высокий статус, в нашем регионе создано много успешных, тиражируемых на всю страну социальных практик, — отметила Светлана Шибаева. — Девизом форума в этом году стал „Новые вызовы нового времени“, обсуждались цели и задачи проектов и программ региона с учетом реалий, в том числе, хода СВО, реализации Указа Президента РФ „Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей“. Форум в этом году особенно востребован у молодежи, более 70% участников — молодежь. В День России во всех муниципальных образованиях области пройдут десятки мероприятий, организованных не только представителями власти, но и инициативными жителями, нашими активными гражданами — представителями ТОСов, общественниками. Это во многом является показателем того, что этот праздник — не просто традиция, но и символ нашего государства».