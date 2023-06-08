«Просто жесть»: Блогеры раскритиковали дороги в Ростовской области

Видео с поездкой Вали просмотрели более 1,5 миллиона пользователей Сети, которые начали делиться наблюдениями. Так, «Блокнот Ростов» опубликовал жалобы ростовчан по поводу состояния дорог в собственно донской столице. По словам горожан, они не могут добраться домой без приключений, а всему виной огромные ямы с лужами, которые можно преодолеть только вплавь. Городские власти, по словам ростовчан, формально реагируют на сигналы сообщениями о том, что деньги на ремонт будут выделены.