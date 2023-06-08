«Просто жесть»: Блогеры раскритиковали дороги в Ростовской области

Posted Сегодня, 19:03
Published Сегодня, 19:03
Modified Сегодня, 19:03
Updated Сегодня, 19:03
По словам Карнавал, за прошедший 21 год дорогу в её родном Кагальницком районе не ремонтировали ни разу. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
«Дорога просто жесть, ад! Представляете, мне 21 год. Сколько себя помню, эта дорога была вот такой!» — возмущалась блогер.
Видео с поездкой Вали просмотрели более 1,5 миллиона пользователей Сети, которые начали делиться наблюдениями. Так, «Блокнот Ростов» опубликовал жалобы ростовчан по поводу состояния дорог в собственно донской столице. По словам горожан, они не могут добраться домой без приключений, а всему виной огромные ямы с лужами, которые можно преодолеть только вплавь. Городские власти, по словам ростовчан, формально реагируют на сигналы сообщениями о том, что деньги на ремонт будут выделены.
Тема неудовлетворительного состояния ростовских дорог в последние месяцы была затронута в региональных и федеральных СМИ неоднократно. Даже президент указал на наличие проблемы после своей поездки по региону, однако ситуация по-прежнему остается плачевной.
Более того, деятельность министерства транспорта Ростовской области регулярно попадает в сводки УФАС. На днях арбитражный суд подтвердил законность решения УФАС, уличившего ведомство в содействии картельному сговору. Согласно уточнениям, региональный минтранс укрупнил закупки на содержание автомобильных дорог, рассчитывая на выигрыш конкретных участников: ГУП РО «РостовАвтоДор» и ООО «Тацинское ДСУ». Примечательно, что с 2012 по 2020 год действующий министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев занимал на первом предприятии разные руководящие должности.
На фоне упомянутых событий донские депутаты отчитались, что последние пять лет были отмечены масштабной реализацией инфраструктурных проектов, выводящих регион на новый уровень жизни, прежде всего в дорожной сфере.
По их версии, уже построен южный подъезд к городу, ожидается завершение строительства моста через Сухосоленовскую балку в Волгодонске, а в ближайшие дни запустят грандиозный дорожный проект, который призван разгрузить Ростов-на-Дону: это новый обход Аксая по трассе М-4 «Дон». Однако не сказано ни слова о том, по каким дорогам в действительности передвигаются жители региона.