Одними из основных критериев при составлении этого рейтинга стали подготовка кадров для региона и взаимодействие с местными бизнес-структурами, качество подготовки абитуриентов, эффективность аспирантуры. В то же время, такой значимый для национальных рейтингов показатель, как количество публикаций в международных научных журналах и цитируемость, в локальном рейтинге имеет значительно меньший вес.