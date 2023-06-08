Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 09:13
Исследовательская компания RAEX опубликовала рейтинг локальных вузов Сибири в 2023 году. В расчет брались именно региональные и узкоспециализированные учреждения высшего образования. Из числа участников локального рейтинга исключены национальные лидеры –фигуранты рейтинга лучших российских вузов RAEX-100.
Одними из основных критериев при составлении этого рейтинга стали подготовка кадров для региона и взаимодействие с местными бизнес-структурами, качество подготовки абитуриентов, эффективность аспирантуры. В то же время, такой значимый для национальных рейтингов показатель, как количество публикаций в международных научных журналах и цитируемость, в локальном рейтинге имеет значительно меньший вес.
Первая тройка лучших локальных вузов Сибири выглядит следующим образом:
— Кемеровский государственный медицинский университет Минздрава России
— Сибирский государственный университет путей сообщения
— Сибирский государственный университет геосистем и технологий
Из новосибирских вузов на 7 место в рейтинге попал НГПУ, НГАУ (10 место), на 11 строчке расположился НГУАДИ, НГАСУ занимает 22 место, СГУТИ — 25-е, СГУВТ занял 30 позицию. Всего в локальном рейтинге сибирских вузов 34 строчки.