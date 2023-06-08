Семье новосибирского ветерана вернули 2,5 миллиона рублей после окрика прокуратуры

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, в 2019 году приставы возбудили производство о взыскании долга в пользу дочери пенсионера. Однако за четыре года сотрудники Федеральной службы судебных приставов не предприняли никаких действий по возврату задолженности.
Для защиты имущественных прав ветерана прокурор Новосибирска внес представление руководителю регионального управления УФССП. После этого деньги вернули в полном объеме.