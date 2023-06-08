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Семье новосибирского ветерана вернули 2,5 миллиона рублей после окрика прокуратуры

8 июня 2023, 08:50
Фото: 1MI
Семье ветерана вернули долг после окрика прокуратуры

В Новосибирске благодаря прокуратуре семье ветерана ВОВ отдали 2,5- миллионный долг

В Новосибирске семья ветерана Великой Отечественной войны получила долг в размере 2,5 миллиона рублей. Мужчина обратился в прокуратуру с жалобой на судебных приставов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, в 2019 году приставы возбудили производство о взыскании долга в пользу дочери пенсионера. Однако за четыре года сотрудники Федеральной службы судебных приставов не предприняли никаких действий по возврату задолженности.

Для защиты имущественных прав ветерана прокурор Новосибирска внес представление руководителю регионального управления УФССП. После этого деньги вернули в полном объеме.

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#Новосибирск#Общество#Александр Ляхов#Ветеран#Приставы#Прокуратура
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