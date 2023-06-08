Семье новосибирского ветерана вернули 2,5 миллиона рублей после окрика прокуратуры

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, в 2019 году приставы возбудили производство о взыскании долга в пользу дочери пенсионера. Однако за четыре года сотрудники Федеральной службы судебных приставов не предприняли никаких действий по возврату задолженности.