В Новосибирске врачи с помощью робота делали сложную операцию пациенту в Китае

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
Операцию из России по устранению аритмии провели на 65-летнем китайском пациенте, находившемся в Шанхае.
Хирургическим вмешательством руководил опытный хирург и доктор медицинских наук Александр Романов, используя для этого компьютерную программу и магнитную роботизированную систему «Стереотаксис».
Катетер в сердце вставляли китайские специалисты, после чего управление механизмом полностью передали на удаленный сервер в Новосибирск.
В ходе операционного вмешательства был полностью исключен любой риск для жизни пациента. Операция прошла без осложнений и заняла около часа времени.