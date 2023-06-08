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В Новосибирске врачи с помощью робота делали сложную операцию пациенту в Китае

8 июня 2023, 03:06
Фото: 1MI
Операция длилась час
Врачи из медицинского центра Мешалкина в Новосибирске смогли провести уникальную операцию на расстоянии, подробности сообщают в пресс-службе учреждения.

Операцию из России по устранению аритмии провели на 65-летнем китайском пациенте, находившемся в Шанхае.

Хирургическим вмешательством руководил опытный хирург и доктор медицинских наук Александр Романов, используя для этого компьютерную программу и магнитную роботизированную систему «Стереотаксис».

Катетер в сердце вставляли китайские специалисты, после чего управление механизмом полностью передали на удаленный сервер в Новосибирск.

В ходе операционного вмешательства был полностью исключен любой риск для жизни пациента. Операция прошла без осложнений и заняла около часа времени.

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#Эмилия Губарева#Врач#Роботы#Технологии#Общество#Новосибирск#Россия
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