Для того, чтобы не возникло дополнительных проблем, работа вентиляторов будет согласовываться со всеми участниками экзамена в аудитории, чтобы не обдували лишний раз одного из них. Кроме того, ручные устройства будут проверяться на наличие шпаргалок, передают «Вести Новосибирск».