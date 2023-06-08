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Вентиляторы разрешили приносить на ЕГЭ в Новосибирске

8 июня 2023, 01:17
Фото: 1MI
Ручные вентиляторы могут носить с собой школьники

В Новосибирской области из-за жары выпускникам разрешили приносить вентиляторы на ЕГЭ

Сейчас в Новосибирской области выпускники школ активно сдают государственные экзамены. На этот период детям разрешили приносить с собой ручные вентиляторы на экзамены. Эту информацию сообщило министерство образования региона.

В Новосибирской области разрешили приносить вентиляторы на ЕГЭ из-за сильной жары. Так, выпускники школ могут принести с собой охладительные устройства, а родители могут оборудовать классы аналогичными устройствами.

Министр образования НСО Сергей Федорчук отметил, что все правила соблюдены, и данное решение было принято, чтобы предотвратить обмороки участников экзаменов.

Для того, чтобы не возникло дополнительных проблем, работа вентиляторов будет согласовываться со всеми участниками экзамена в аудитории, чтобы не обдували лишний раз одного из них. Кроме того, ручные устройства будут проверяться на наличие шпаргалок, передают «Вести Новосибирск».

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#Эмилия Губарева#Дети#Жара#Школа#ЕГЭ#Образование#Общество#Погода#Новосибирск#Новосибирская область
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