Posted Сегодня, 01:17
Published Сегодня, 01:17
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В Новосибирской области разрешили приносить вентиляторы на ЕГЭ из-за сильной жары. Так, выпускники школ могут принести с собой охладительные устройства, а родители могут оборудовать классы аналогичными устройствами.
Министр образования НСО Сергей Федорчук отметил, что все правила соблюдены, и данное решение было принято, чтобы предотвратить обмороки участников экзаменов.
Для того, чтобы не возникло дополнительных проблем, работа вентиляторов будет согласовываться со всеми участниками экзамена в аудитории, чтобы не обдували лишний раз одного из них. Кроме того, ручные устройства будут проверяться на наличие шпаргалок, передают «Вести Новосибирск».