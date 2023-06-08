Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Жители района БДО и микрорайона Морской провели митинг у SPA-центра «Борвиха» — они уже несколько лет добиваются того, чтобы к их домам можно было пройти не по автомобильной дороге, а по тротуару.
В Бердске улица Морская является потенциально опасной как для пешеходов, так и для водителей. Практически на всей протяженности улицы нет тротуаров, и если летом здесь можно хоть как-то пройти, пусть и с риском для жизни, то зимой снег полностью скрывает узкие обочины, весной и осенью из-за распутицы для пешеходов улица становится непроходимой.
«Мой ребенок весь учебный год ездит в школу с остановки „Борвиха“. На этой остановке он выходит и ждет, пока закончится поток машин. Мы работаем и тренируемся на лыжной базе „Метелица“, и у нас та же самая проблема — невозможно дойти до работы пешком, велосипедных дорожек тоже нет. Их, наверно, в принципе не дождаться, но хотя бы тротуары — без бордюров, чтобы ребенок мог проехать на велосипеде на тренировку, чтобы мог из школы приехать и спокойно перейти дорогу, чтобы можно было с коляской пройти» — рассказывает жительница микрорайона Морской Екатерина Смирнова.
Отсутствие тротуаров — не единственная проблема ул. Морская. Возле остановки у SPA-центра «Борвиха» отсутствует пешеходный переход — люди перебегают дорогу, дожидаясь просвета в дорожном движении. А поскольку эта часть Бердска становится все более населенной, здесь строятся коттеджи, дома, автомобильное движение становится все более плотным. Особенно это заметно в летний период, когда по этой дороге горожане устремляются на пляж.
Эта территория очень популярна не только у бердчан, сюда приезжают на отдых с Новосибирска, и даже с Томска, Барнаула, Кузбасса, Красноярска, здесь расположены санатории, а сама дорога ведет на пляж у Обского водохранилища. Здесь находится санаторий «Крона», SPA-центр «Борвиха», парки отдыха «Зеленый Остров» и «Юность», куда на тренировки приезжают дети со всего Бердска.
Как отметил активист Алексей Лядусов, тоже присутствовавший на митинге, «на протяжении дороги есть ограничения скорости в 20 км, но они действуют 100 м., а тротуар отсутствует на протяжении более 2 км. К тому же, далеко не все машины соблюдают ограничение даже на протяжении этих 100 м».
Небольшое исключение — широкий тротуар с одной стороны нейроортопедического центра «Ортос» на Морской, 3. Но зато с другой стороны высокий забор, вдоль которого идти можно только по автомобильной дороге. Пешеходы вынуждены переходить на сторону, где есть тротуар, а потом без пешеходного перехода, прямо на повороте возвращаться обратно.
Бердчане составили обращение в администрацию города, ответ на это обращение пока не получен. На встрече с горожанами 6 июня присутствовал депутат Андрей Ковальский, который сказал, что поддержит инициативу жителей добиться того, чтобы на улице Морской появились безопасные пешеходные тротуары. По его словам, в городе даже существует проект развития этой территории, но деньги не были выделены и проект так и остался проектом.
В свою очередь жители этой части города намерены написать обращение, которое подпишет большое количество бердчан и отправить его в прокуратуру, департамент транспорта, ГИБДД и другие инстанции, ответственные за состояние дорог и безопасность пешеходов.
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