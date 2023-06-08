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Жители элитных прибрежных улиц Бердска вышли на митинг из-за отсутствия тротуаров

8 июня 2023, 08:02
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Жители Бердска устроили собрание по поводу отсутствия тротуаров на ул. Морская

Смертельной опасности подвергаются пешеходы в Бердске из-за отсутствия тротуаров

Двухполосная дорога по ул. Морская в Бердске практически не имеет обочин, и тем более, тротуаров. Всем, кто живет на Морской, от лыжной базы «Метелица» и дальше к берегу, приходится каждый раз рисковать жизнью, добираясь домой. Жители провели митинг и написали обращение в администрацию Бердска.

Смертельная опасность для пешеходов

Жители района БДО и микрорайона Морской провели митинг у SPA-центра «Борвиха» — они уже несколько лет добиваются того, чтобы к их домам можно было пройти не по автомобильной дороге, а по тротуару.

В Бердске улица Морская является потенциально опасной как для пешеходов, так и для водителей. Практически на всей протяженности улицы нет тротуаров, и если летом здесь можно хоть как-то пройти, пусть и с риском для жизни, то зимой снег полностью скрывает узкие обочины, весной и осенью из-за распутицы для пешеходов улица становится непроходимой.

«Мой ребенок весь учебный год ездит в школу с остановки „Борвиха“. На этой остановке он выходит и ждет, пока закончится поток машин. Мы работаем и тренируемся на лыжной базе „Метелица“, и у нас та же самая проблема — невозможно дойти до работы пешком, велосипедных дорожек тоже нет. Их, наверно, в принципе не дождаться, но хотя бы тротуары — без бордюров, чтобы ребенок мог проехать на велосипеде на тренировку, чтобы мог из школы приехать и спокойно перейти дорогу, чтобы можно было с коляской пройти» — рассказывает жительница микрорайона Морской Екатерина Смирнова.

Даже такая узкая обочина на ул. Морской есть далеко не везде, пройти по ней можно только летомДаже такая узкая обочина на ул. Морской есть далеко не везде, пройти по ней можно только летом
Даже такая узкая обочина на ул. Морской есть далеко не везде, пройти по ней можно только летом
Фото: atas.info

Вместо пешеходных переходов — лежачие полицейские

Отсутствие тротуаров — не единственная проблема ул. Морская. Возле остановки у SPA-центра «Борвиха» отсутствует пешеходный переход — люди перебегают дорогу, дожидаясь просвета в дорожном движении. А поскольку эта часть Бердска становится все более населенной, здесь строятся коттеджи, дома, автомобильное движение становится все более плотным. Особенно это заметно в летний период, когда по этой дороге горожане устремляются на пляж.

Эта территория очень популярна не только у бердчан, сюда приезжают на отдых с Новосибирска, и даже с Томска, Барнаула, Кузбасса, Красноярска, здесь расположены санатории, а сама дорога ведет на пляж у Обского водохранилища. Здесь находится санаторий «Крона», SPA-центр «Борвиха», парки отдыха «Зеленый Остров» и «Юность», куда на тренировки приезжают дети со всего Бердска.

Как отметил активист Алексей Лядусов, тоже присутствовавший на митинге, «на протяжении дороги есть ограничения скорости в 20 км, но они действуют 100 м., а тротуар отсутствует на протяжении более 2 км. К тому же, далеко не все машины соблюдают ограничение даже на протяжении этих 100 м».

С одной стороны вдоль центра "Ортос" дорожка отсутствует.С одной стороны вдоль центра "Ортос" дорожка отсутствует.
С одной стороны вдоль центра "Ортос" дорожка отсутствует.
Фото: atas.info

Небольшое исключение — широкий тротуар с одной стороны нейроортопедического центра «Ортос» на Морской, 3. Но зато с другой стороны высокий забор, вдоль которого идти можно только по автомобильной дороге. Пешеходы вынуждены переходить на сторону, где есть тротуар, а потом без пешеходного перехода, прямо на повороте возвращаться обратно.

Дорожка, сделанная центром "Ортос" внезапно обрывается прямо на повороте дорогиДорожка, сделанная центром "Ортос" внезапно обрывается прямо на повороте дороги
Дорожка, сделанная центром "Ортос" внезапно обрывается прямо на повороте дороги
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

Что говорят представители власти

Бердчане составили обращение в администрацию города, ответ на это обращение пока не получен. На встрече с горожанами 6 июня присутствовал депутат Андрей Ковальский, который сказал, что поддержит инициативу жителей добиться того, чтобы на улице Морской появились безопасные пешеходные тротуары. По его словам, в городе даже существует проект развития этой территории, но деньги не были выделены и проект так и остался проектом.

В свою очередь жители этой части города намерены написать обращение, которое подпишет большое количество бердчан и отправить его в прокуратуру, департамент транспорта, ГИБДД и другие инстанции, ответственные за состояние дорог и безопасность пешеходов.

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#Ольга Храмушкина#Дороги#Пешеходный переход#Город#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Бердск
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