«Мой ребенок весь учебный год ездит в школу с остановки „Борвиха“. На этой остановке он выходит и ждет, пока закончится поток машин. Мы работаем и тренируемся на лыжной базе „Метелица“, и у нас та же самая проблема — невозможно дойти до работы пешком, велосипедных дорожек тоже нет. Их, наверно, в принципе не дождаться, но хотя бы тротуары — без бордюров, чтобы ребенок мог проехать на велосипеде на тренировку, чтобы мог из школы приехать и спокойно перейти дорогу, чтобы можно было с коляской пройти» — рассказывает жительница микрорайона Морской Екатерина Смирнова.