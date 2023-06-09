Арест продлили лже-газовщикам после взрыва в доме на Линейной в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Updated Сегодня, 05:55
Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 9 августа 2023 года срок содержания под стражей И. Урбаха и Е. Кавуна, обвиняемых в том, что их работы на Линейной улице стали причиной утечки газа, которая привела к гибели пятнадцати человек.
Напомним, местные жители рассказали, что в несколько квартир накануне трагедии приходили подозрительные люди, которые представлялись газовщиками. Они чинили оборудование, после чего в доме запахло газом.
Рано утром 9 февраля произошел хлопок, в результате чего обрушились два подъезда. Под завалами остались люди. Работы вели несколько суток. Лже-газовщиков арестовали.
Также напомним, что в итоге дом было принято снести. Вынужденные переселенцы получили компенсации.