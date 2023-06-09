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Арест продлили лже-газовщикам после взрыва в доме на Линейной в Новосибирске

9 июня 2023, 05:53
Фото: 1MI
Под стражей остались обвиняемые

В Новосибирске суд продлил арест лже-газовикам после взрыва в доме на Линейной

Дзержинский районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей лже-газовщиков, обвиняемых в выполнении работ, повлекших по неосторожности смерть людей, о чем сообщают в Управлении судебного департамента Новосибирской области.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 9 августа 2023 года срок содержания под стражей И. Урбаха и Е. Кавуна, обвиняемых в том, что их работы на Линейной улице стали причиной утечки газа, которая привела к гибели пятнадцати человек.

Напомним, местные жители рассказали, что в несколько квартир накануне трагедии приходили подозрительные люди, которые представлялись газовщиками. Они чинили оборудование, после чего в доме запахло газом.

Рано утром 9 февраля произошел хлопок, в результате чего обрушились два подъезда. Под завалами остались люди. Работы вели несколько суток. Лже-газовщиков арестовали.

Также напомним, что в итоге дом было принято снести. Вынужденные переселенцы получили компенсации.

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#Эмилия Губарева#Суд#Арест#Сизо#Общество#Город#Новосибирск#Взрыв дома на ул. Линейной#Взрыв#Дом
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