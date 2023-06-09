Арест продлили лже-газовщикам после взрыва в доме на Линейной в Новосибирске

Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 9 августа 2023 года срок содержания под стражей И. Урбаха и Е. Кавуна, обвиняемых в том, что их работы на Линейной улице стали причиной утечки газа, которая привела к гибели пятнадцати человек.