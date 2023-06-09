Бензин резко подорожал в Новосибирске — в чем причина

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
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Updated Сегодня, 03:00
В исследовании специалисты использовали цены, актуальные на 5 июня.
Так, литр бензина марки АИ-92 в среднем обошёлся потребителям в 46,40 рублей, цена за литр АИ-95 составила 49,66 ₽, а за АИ-98 — 60,62 ₽. Цена на дизельное топливо также возросла, достигнув отметки в 60,76 руб. за литр.
Эксперты объясняют подъем цены на нефтепродукты повсеместным увеличением стоимости этой разновидности товара.
В частности, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, данная тенденция наблюдается повсюду.