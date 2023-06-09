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Бензин резко подорожал в Новосибирске — в чем причина

9 июня 2023, 02:58
Фото: 1MI
Бензин подорожал в регионе

В Новосибирске резко подорожал бензин

В Новосибирске недавно произошёл резкий подъём цен на бензин, о чем свидетельствуют данные Новосибирскстата.

В исследовании специалисты использовали цены, актуальные на 5 июня.

Так, литр бензина марки АИ-92 в среднем обошёлся потребителям в 46,40 рублей, цена за литр АИ-95 составила 49,66 ₽, а за АИ-98 — 60,62 ₽. Цена на дизельное топливо также возросла, достигнув отметки в 60,76 руб. за литр.

Эксперты объясняют подъем цены на нефтепродукты повсеместным увеличением стоимости этой разновидности товара.

В частности, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, данная тенденция наблюдается повсюду.

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#Эмилия Губарева#Новосибирскстат#Бензин#Цена#Стоимость#Транспорт#Общество#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Россия
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