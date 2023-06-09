Бензин резко подорожал в Новосибирске — в чем причина

Так, литр бензина марки АИ-92 в среднем обошёлся потребителям в 46,40 рублей, цена за литр АИ-95 составила 49,66 ₽, а за АИ-98 — 60,62 ₽. Цена на дизельное топливо также возросла, достигнув отметки в 60,76 руб. за литр.