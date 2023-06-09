В Черновской школе сказали, что Александра училась здесь, а сейчас является местной знаменитостью, в маленькой Черновке о ней, конечно, все знают. Подтвердил это и глава Черновского сельсовета Александр Лаптев: «Знаем, конечно, я лично знаком с ней». На вопрос, приносит ли такой масштаб блога пользу деревне, Александр сказал, что люди, конечно, смотрят, многие, кто вырос в этих местах и уехал, являются поклонниками этого блога, просят снять что-то более подробно. В целом подобные блоги популяризируют деревню, вызывают интерес к деревенской жизни у молодежи.