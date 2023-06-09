Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
Modified Сегодня, 04:46
Updated Сегодня, 04:46
«Деревенщина, Сибирь, моменты жизни» — так называется блог Александры Бородиной в запрещенной в России социальной сети, где на нее подписаны 184 тысячи человек. Но больше всего подписчиков у Александры в TikTok — 3,1 млн человек. Это в 10000 раз больше села Черновка, из которого блогер транслирует свои видео. Село находится в Кыштовском районе Новосибирской области, в нем от силы четыре-пять десятков домов.
На видео — березы, курочки, сплетни за семечками, деревянные сараи, «рецепт сажания картошки» и даже деревенский туалет, в общем, жизнь без прикрас, но с претензией на юмор. Так называемый деревенский кринж, который сегодня популярен на фоне того, что блогерский гламур всем слегка надоел.
Постоянно путешествовать, покупать дорогие автомобили и брендовые вещи, как блогеры миллионники, могут единицы, такие блоги быстро надоедают. А в российских глубинках живут миллионы людей, они легко узнают в деревенских зарисовках свою жизнь. Еще больше людей когда-то уехали из деревни в город и теперь ностальгируют в блогах о деревенской жизни, а может, радуются, что смогли вырваться из глуши.
В комментариях Александре пишут разное — от предложения руки и сердца до явного хейта — и то, и другое является своеобразным признанием блогера.
В шапке профиля блога есть ссылка на агента по рекламе, но ни сам блогер, ни агент не ответили на вопрос в директе о стоимости рекламы. Хотя реклама периодически появляется — недавно вышел ролик о биокаминах. Странно, столько усилий вкладывать в блог, и не отвечать на запросы о рекламе.
В Черновской школе сказали, что Александра училась здесь, а сейчас является местной знаменитостью, в маленькой Черновке о ней, конечно, все знают. Подтвердил это и глава Черновского сельсовета Александр Лаптев: «Знаем, конечно, я лично знаком с ней». На вопрос, приносит ли такой масштаб блога пользу деревне, Александр сказал, что люди, конечно, смотрят, многие, кто вырос в этих местах и уехал, являются поклонниками этого блога, просят снять что-то более подробно. В целом подобные блоги популяризируют деревню, вызывают интерес к деревенской жизни у молодежи.
В администрации районного центра, в Кыштовке, об Александре не слышали. Зато в администрации Кыштовки рассказали, что в деревне есть блогер-предприниматель Алексей Замосковный. Правда, подписчиков у него не миллионы, как у Бородиной, а всего 1,8 тыс., но контент регулярно выходит на ютубе.
Блогер из Новосибирска Милана Хаметова, модельная карьера которой началась в 3 года, в 13 лет стала ведущей МУЗ-ТВ.