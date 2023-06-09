Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Суд признал всех троих обвиняемых по разным статьям в похищении человека, грабеже и подделке документов. По данным следствия, жители Омска приехали в Новосибирск в октябре 2020 года, чтобы получить деньги у своих ранее знакомых в Новосибирске — это была семейная пара, как ранее писали СМИ (32-летняя женщина и ее 39-летнего сожитель).
Они пригласили жертв в арендованную квартиру, а затем на месте их связали и не выпускали на свободу. Злоумышленники требовали деньги (6 000 долларов США), а также похитили паспорта обоих потерпевших, денежные средства и имущество, принадлежащее женщины. Они угрожали расправой (в том числе утюгом). Когда обвиняемые повезли похищенного мужчину в его квартиру, он сбежал. Другую жертву они попытались вывезти из региона, но их задержали полицейские.
«На период предварительного следствия в отношении 45-летнего и 58-летнего обвиняемых судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении 28-летнего мужчины — подписка о невыезде и надлежащем поведении», — уточняют в СУ СК региона.
Суд установил вину всех обвиняемых и назначил им от 5 до 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Один из обвиняемых получил условное наказание с запретом покидать место жительства. В пользу потерпевшей с осужденных взыскано 100 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу и его можно обжаловать.