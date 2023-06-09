Они пригласили жертв в арендованную квартиру, а затем на месте их связали и не выпускали на свободу. Злоумышленники требовали деньги (6 000 долларов США), а также похитили паспорта обоих потерпевших, денежные средства и имущество, принадлежащее женщины. Они угрожали расправой (в том числе утюгом). Когда обвиняемые повезли похищенного мужчину в его квартиру, он сбежал. Другую жертву они попытались вывезти из региона, но их задержали полицейские.