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Дети разбились на аттракционе «Галактика» в парке Новосибирска

9 июня 2023, 02:39
Фото: Прокуратура Новосибирской области
Характер травм у детей не уточняется

В Новосибирске дети разбились на аттракционе «Галактика» в Центральном парке

В Новосибирске дети получили травмы при катании на аттракционе, подробности сообщают в прокуратуре региона.

Инцидент произошел 8 июня в Центральном парке Новосибирска. Двое несовершеннолетних получили повреждения.

Они катались на аттракционе «Галактика». Известно, что он резко затормозил, в результате чего дети ударились. Характер травм в ведомстве не назвали.

Прокуратурой Центрального района организована проверка по факту получения телесных повреждений двумя несовершеннолетними.

Работа аттракциона приостановлена, ведутся проверочные мероприятия.

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#Эмилия Губарева#Дети#Прокуратура#Общество#Город#Новосибирск
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