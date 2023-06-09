Дети разбились на аттракционе «Галактика» в парке Новосибирска

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Инцидент произошел 8 июня в Центральном парке Новосибирска. Двое несовершеннолетних получили повреждения.
Они катались на аттракционе «Галактика». Известно, что он резко затормозил, в результате чего дети ударились. Характер травм в ведомстве не назвали.
Прокуратурой Центрального района организована проверка по факту получения телесных повреждений двумя несовершеннолетними.
Работа аттракциона приостановлена, ведутся проверочные мероприятия.