Каждый новый день на этой неделе обновлял исторические максимуму температур. Вечером 8 июня в нескольких районах города прошли кратковременный дожди, но даже они не снизили температуру — у НГУ градусник показывал +40,5°С. Для Новосибирска это максимум за всю жаркую неделю. Это даже выше, чем максимум, зафиксированный под Новосибирском в Искитиме +40,1°С.