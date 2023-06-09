Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Каждый новый день на этой неделе обновлял исторические максимуму температур. Вечером 8 июня в нескольких районах города прошли кратковременный дожди, но даже они не снизили температуру — у НГУ градусник показывал +40,5°С. Для Новосибирска это максимум за всю жаркую неделю. Это даже выше, чем максимум, зафиксированный под Новосибирском в Искитиме +40,1°С.
Вымотанные дождем новосибирцы в большинстве своем рады дождям и прохладе, которая пришла в город сегодня.
Жители некоторых районов Новосибирска вечером стали свидетелями града, который выпал на фоне жары на этой неделе.