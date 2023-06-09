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Исторический максимум температур был зафиксирован у НГУ

9 июня 2023, 11:08
Фото: atas.info
На сайте НГУ размещен график температур
График температуры у НГУ впечатляет — вечером 8 июня на пятый день жары он пересек отметку +40°С и приблизился к показателю +41°С.

Каждый новый день на этой неделе обновлял исторические максимуму температур. Вечером 8 июня в нескольких районах города прошли кратковременный дожди, но даже они не снизили температуру — у НГУ градусник показывал +40,5°С. Для Новосибирска это максимум за всю жаркую неделю. Это даже выше, чем максимум, зафиксированный под Новосибирском в Искитиме +40,1°С.

Вымотанные дождем новосибирцы в большинстве своем рады дождям и прохладе, которая пришла в город сегодня.

Град прошел в Заельцовском, Калининском и Октябрьском районах Новосибирска
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Жители некоторых районов Новосибирска вечером стали свидетелями града, который выпал на фоне жары на этой неделе.

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#Ольга Храмушкина#Жара#Дожди#НГУ#Погода#Новосибирск#Новосибирская область
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