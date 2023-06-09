Стоит отметить, что дальше действуют резервный и дополнительный этапы ОГЭ. На случай непредвиденных обстоятельств имеется резервный день 28 июня для сдачи математики. Если же девятиклассник желает исправить «неуд» или по каким-то причинам не может сдавать ОГЭ в июне, действует дополнительный период ОГЭ осенью. В этом случае нерадивый школьник может пересдать математику 7 сентября.