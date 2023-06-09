Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Updated Сегодня, 07:54
Экзамен по математике является частью основного этапа ОГЭ, который проходит с 24 мая по 26 июня. Девятиклассники уже сдали обязательный экзамен по русскому языку в Пушкинский день 6 июня. В эту пятницу, 9 июня, школьников ожидает аттестация по математике.
Стоит отметить, что дальше действуют резервный и дополнительный этапы ОГЭ. На случай непредвиденных обстоятельств имеется резервный день 28 июня для сдачи математики. Если же девятиклассник желает исправить «неуд» или по каким-то причинам не может сдавать ОГЭ в июне, действует дополнительный период ОГЭ осенью. В этом случае нерадивый школьник может пересдать математику 7 сентября.
При этом обработка бланков ОГЭ занимает до десяти календарных дней. Эксперты выставляют оценку в первичных баллах, которая затем пересчитывается в пятибалльную систему. Неудовлетворительным результатом считается «двойка».
Узнать результаты сданных экзаменов школьники и их родители могут благодаря порталу «Госуслуги». В случае наличия учетной записи необходимо подать электронное заявление на получение информации об ОГЭ. В нем необходимо указать фамилию, имя и отчество, паспортные данные и код регистрации ОГЭ (регион, где проходил экзамен).
Если же школьники по каким-то причинам не имеют доступа к интернету, то они могут обратиться в родное общеобразовательное учреждение, место получения пропуска на ГИА, пункт проведения экзамена или же обратиться к информационным стендам в органах управления образованием.