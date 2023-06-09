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Картошка и кролики вне закона? Дачникам грозят штрафы за незаконную торговлю

9 июня 2023, 05:30
Фото: 1MI
За проданную не в том месте картошку грозит штраф

Штрафы для российских дачников: что и где нельзя продавать

В Госдуме еще раз напомнили на незаконность стихийной торговли урожаем с дач. Власти планируют всерьез взяться за нерадивых огородников и фермеров.

Как сообщают «Новые Известия», дачники имеют право продавать всем желающим то, что вырастили на участке: картошку, огурцы, яблоки. Попадают в эту категорию и соленья с вареньями. Однако все это желательно продавать друзьям и знакомым, а также через Интернет.

Если фермер решит распространять лишнюю картошку на трассе, то это уже считается коммерцией. Поэтому лучше договориться о личном торговом месте на рынке или ярмарке с местными властями.

На этом список того, что можно продавать, увы заканчивается. Дачники ведут перманентную борьбу за продажу домашней птицы и кроликов, но пока лишь разрешено разводить животных с условием санитарных норм. Вся причина — ветеринарный контроль.

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На этом список того, что можно продавать, увы заканчивается. Дачники ведут перманентную борьбу за продажу домашней птицы и кроликов, но пока лишь разрешено разводить животных с условием санитарных норм. Вся причина — ветеринарный контроль.

За что же дачник получит штраф? За продажу картошки и огурцов на трассе, возле станций метро и других несанкционированных местах. Запрещено продавать откровенно гнилой и перемороженный товар. Кроме того, нельзя сбывать продукцию, выращенную с помощью наемных работников (становитесь коммерсантом) и с арендованных участков. Штраф могут влепить даже за овощи и фрукты без документов, а также яйца и молоко (продукты не растительного происхождения).

В свете этого дачникам нужно помнить: «Следи за собой, будь осторожен». Размер штрафа может составить до 2500 рублей, а за мак на грядке грозит тюремный срок. Поэтому важно договориться с друзьями и знакомыми о картошке на зиму. И дружить с соседями.

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#Россия#Общество#Александр Ляхов#Торговля#Дачники#Штрафы
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