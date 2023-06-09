Картошка и кролики вне закона? Дачникам грозят штрафы за незаконную торговлю

За что же дачник получит штраф? За продажу картошки и огурцов на трассе, возле станций метро и других несанкционированных местах. Запрещено продавать откровенно гнилой и перемороженный товар. Кроме того, нельзя сбывать продукцию, выращенную с помощью наемных работников (становитесь коммерсантом) и с арендованных участков. Штраф могут влепить даже за овощи и фрукты без документов, а также яйца и молоко (продукты не растительного происхождения).