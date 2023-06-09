Картошка и кролики вне закона? Дачникам грозят штрафы за незаконную торговлю

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Как сообщают «Новые Известия», дачники имеют право продавать всем желающим то, что вырастили на участке: картошку, огурцы, яблоки. Попадают в эту категорию и соленья с вареньями. Однако все это желательно продавать друзьям и знакомым, а также через Интернет.
Если фермер решит распространять лишнюю картошку на трассе, то это уже считается коммерцией. Поэтому лучше договориться о личном торговом месте на рынке или ярмарке с местными властями.
На этом список того, что можно продавать, увы заканчивается. Дачники ведут перманентную борьбу за продажу домашней птицы и кроликов, но пока лишь разрешено разводить животных с условием санитарных норм. Вся причина — ветеринарный контроль.
На этом список того, что можно продавать, увы заканчивается. Дачники ведут перманентную борьбу за продажу домашней птицы и кроликов, но пока лишь разрешено разводить животных с условием санитарных норм. Вся причина — ветеринарный контроль.
За что же дачник получит штраф? За продажу картошки и огурцов на трассе, возле станций метро и других несанкционированных местах. Запрещено продавать откровенно гнилой и перемороженный товар. Кроме того, нельзя сбывать продукцию, выращенную с помощью наемных работников (становитесь коммерсантом) и с арендованных участков. Штраф могут влепить даже за овощи и фрукты без документов, а также яйца и молоко (продукты не растительного происхождения).
В свете этого дачникам нужно помнить: «Следи за собой, будь осторожен». Размер штрафа может составить до 2500 рублей, а за мак на грядке грозит тюремный срок. Поэтому важно договориться с друзьями и знакомыми о картошке на зиму. И дружить с соседями.