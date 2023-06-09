Скандалы, связанные с попыткой передела жилищного рынка Новосибирска в пользу МКС, тянутся не первый год. Еще в 2017 году руководители 11 крупных новосибирских УК направили обращение к губернатору, полпреду президента РФ в СФО и в силовые структуры, в котором попросили защиты от «беспрецедентной попытки захвата рынка управляющих компаний». По мнению новосибирских жилищников, их место на рынке намеревался занять именно московский холдинг. В 2018 в Новосибирске даже прошел крупный митинг против агрессивной политики москвичей в сфере ЖКХ. Последний раз скандал выплескивался в публичную плоскость в 2020, когда был уволен руководитель ФГБУ «ЖКУ ННЦ» Виталий Михеев, а его пост занял выходец из структур МКС Игорь Горбовский. Тогда депутаты, представляющие Советский район в горсовете назвали происходящее попыткой «рейдерского захвата» системы ЖКХ Новосибирского научного центра.