Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Представители московского жилищного бизнеса хотят сменить управляющую компанию в доме на Фрунзе, 71/1 с УК «Деметра» на «УКЖХ Октябрьского района», уверен главный инженер «Деметры» Виталий Ясашин. Причем, по словам Ясашина, делает это руками одного из жильцов дома.
ООО «Управляющая компания жилищного хозяйства Октябрьского района» зарегистрировано в Новосибирске, находится под управлением ООО «МКС», следует из данных системы СПАРК. Доходы компании в 2022 году составили 1 063 225 000 рублей. ООО «МКС», в свою очередь связано с одним из крупнейших федеральных холдингов по управлению недвижимостью «Мой коммунальный стандарт».
«Наш житель Денис Сидоренко вместе со своей женой пытался имитировать общее собрание жильцов по смене управляющей компании. Сам его объявил в домовом чате, а когда мы пришли к назначенному времени, то увидели, что он вместе со своей женой сидят в машине и заполняют бюллетени за других жильцов. Мы все это сняли на видео и похоже, их спугнули. Спустя несколько по дому ходили странные девушки, лица которых были закрыты медицинскими масками и пытались собирать подписи на переход в „УЖКХ Октябрьского района“, — рассказывает Виталий Ясашин.
До этого Сидоренко, по словам Ясашина, написал сотню жалоб в Государственную жилищную инспекцию на работу УК «Деметра». Приходили проверяющие, серьезных нарушений не находили, а жилец писал все новые жалобы. Такие действия, по мнению Виталия Ясашина и поддерживающих его жителей, свидетельствуют о признаках попытки захвата дома московским холдингом. Ясашин не исключает, что Сидоренко напрямую действует в интересах представителей столичной компании. Такие случаи, рассказывает инженер УК «Деметра», в Новосибирске уже были. И якобы, даже были вскрыты факты, что лоббисты московской структуры получали за это деньги, 60-80 тысяч в месяц.
Жильцы написали коллективные письма в ГЖИ, прокуратуру, региональное правительство и даже в администрацию президента РФ с просьбой оградить их от так называемого захвата.
В свою очередь, Денис Сидоренко говорит, что его действия продиктованы исключительно недовольством работой действующей управляющей компании по обслуживанию дома. И по регламенту он имеет право инициировать общее собрание жильцов, а вот как раз УК «Деметра» пытается всячески воспрепятствовать ему и поддерживающим его жителям воспользоваться своим законным правом на смену УК. А в интервью изданию НГС Сидоренко заявил, что в отместку за его активность ему сожгли автомобиль.
Скандалы, связанные с попыткой передела жилищного рынка Новосибирска в пользу МКС, тянутся не первый год. Еще в 2017 году руководители 11 крупных новосибирских УК направили обращение к губернатору, полпреду президента РФ в СФО и в силовые структуры, в котором попросили защиты от «беспрецедентной попытки захвата рынка управляющих компаний». По мнению новосибирских жилищников, их место на рынке намеревался занять именно московский холдинг. В 2018 в Новосибирске даже прошел крупный митинг против агрессивной политики москвичей в сфере ЖКХ. Последний раз скандал выплескивался в публичную плоскость в 2020, когда был уволен руководитель ФГБУ «ЖКУ ННЦ» Виталий Михеев, а его пост занял выходец из структур МКС Игорь Горбовский. Тогда депутаты, представляющие Советский район в горсовете назвали происходящее попыткой «рейдерского захвата» системы ЖКХ Новосибирского научного центра.
Виталий Ясашин считает, что происходящее вокруг дома на Фрунзе, 71/1 — звено той же цепи.
«Они (МКС, прим. ред.) действуют по одной схеме — захватывают дом, деньги собирают, но ничего не делают. Люди понимают, что совершили ошибку, но отвоевать потом свой дом обратно очень сложно», — говорит Ясашин.
Редакция направила запрос в МКС с просьбой прокомментировать слова представителя УК «Деметра».
Косвенно это мнение подтверждают отзывы жителей домов, находящихся под управлением структур, подконтрольных МКС, опубликованные на сервисе Flamp.
«Не надо никакой спецоперации, наши дома методично разрушает МКС-Новосибирск. Семь лет они добились крышу дома по улице Стофато, 24 ломом. Сейчас идёт протопление кровли всего 2 этажа. И сейчас они предлагают ремонтировать крышу за наш счёт! Это издевательство над русским народом. Мы без МКС-Новосибирск нормально жили, а они пришли и все развалили», — пишет Ольга Мурашкина.
«Безобразная УК!!!!! Уже неделю сидим без отопления, батареи чуть тёплые!!! Не можем найти, кто за это ответственен!!! И такая ситуация ежегодная, то в зиму всё никак нормально сделать не могут, то в межсезонье, когда на улице дождь и холод! И бесконечно эти разборки!», — такой эмоциональный отзыв оставил пользователь под ником nastya_der, не указав, о каком доме идет речь.
И подобных сообщений десятки.
Чтобы обезопасить себя от внезапной смены УК, жильцы дома на Фрунзе, 71/1 составили специальный документ, что не желают смены действующей управляющей компании. Под ним поставили подписи 67% собственников квартир. Однако люди не исключают, что в ГЖИ может поступить сфальсифицированный протокол общего собрания, в котором будет отражена иная точка зрения.