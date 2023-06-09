На станции метро «Спортивная» в Новосибирске появилось первое информационное табло

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Табло с информацией поможет пассажирам ориентироваться и найти нужный выход, указав направление к правому берегу. Оно электронное и содержит список всех станций метрополитена, расположенных на правом берегу, а также указатели на русском и английском языках.
— В вестибюле смонтировали первый указатель для удобства пассажиров. Он полностью соответствует системе городской навигации в метрополитене, располагается на самом видном месте, — сообщили в территориальном управлении автомобильных дорог НСО (ТУАД).
Информация на табло будет дополняться указанием объектов, находящихся рядом с выходом из метро. Планируется установить все навигационные табло в первой декаде июля, а также заполнить информационные лайтбоксы на станции информацией.