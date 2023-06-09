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На станции метро «Спортивная» в Новосибирске появилось первое информационное табло

9 июня 2023, 06:16
Фото: ТУАД
Так выглядит табло
Первое информационное табло установили на новой станции метро «Спортивная» в Новосибирске.

Табло с информацией поможет пассажирам ориентироваться и найти нужный выход, указав направление к правому берегу. Оно электронное и содержит список всех станций метрополитена, расположенных на правом берегу, а также указатели на русском и английском языках.

— В вестибюле смонтировали первый указатель для удобства пассажиров. Он полностью соответствует системе городской навигации в метрополитене, располагается на самом видном месте, — сообщили в территориальном управлении автомобильных дорог НСО (ТУАД).

Информация на табло будет дополняться указанием объектов, находящихся рядом с выходом из метро. Планируется установить все навигационные табло в первой декаде июля, а также заполнить информационные лайтбоксы на станции информацией.

Стало известно, когда сдадут строящуюся станцию метро «Спортивная» в Новосибирске
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#Метро#Новосибирское метро#Транспорт#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева
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