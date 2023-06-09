Неизвестный новосибирец нагло присвоил детский велосипед

По словам женщины, неизвестный мужчина какое-то время караулил у калитки жильцов, а затем зашел за одним из них в подъезд. Автор поста просит сообщить о личности этого человека подписчиков сообщества. «Будьте бдительнее, не запускайте чужих в дома», — предупреждает пострадавшая.