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Неизвестный новосибирец нагло присвоил детский велосипед

9 июня 2023, 11:55
Фото: ВК / АСТ-54
Мужчина позарился на велосипед

В Новосибирске неизвестный мужчина украл детский велосипед

Жительница Новосибирска заявила о краже детского велосипеда в микрорайоне «Стрижи». Неизвестный мужчина присвоил вещь совершенно наглым образом.
«7 июня в микрорайоне „Стрижи“ данный индивидуум украл детский велосипед из колясочной дома №71/1 на улице Лобачевского», — написала сибирячка в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

По словам женщины, неизвестный мужчина какое-то время караулил у калитки жильцов, а затем зашел за одним из них в подъезд. Автор поста просит сообщить о личности этого человека подписчиков сообщества. «Будьте бдительнее, не запускайте чужих в дома», — предупреждает пострадавшая.

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На инцидент уже обратили внимание новосибирцы. «Может быть, он решил до озера прокатиться на велосипеде, как я в детстве», — предположила Яна Алексеева. «Ищите среди местных наркоманов. Участковый наверняка знает их в лицо», — заявила Ирина Беломестнова.

Обращалась ли пострадавшая в полицию, неизвестно. Корреспондентом Atas.info направлен запрос в ГУ МВД по Новосибирской области для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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