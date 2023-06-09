Неизвестный новосибирец нагло присвоил детский велосипед

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
«7 июня в микрорайоне „Стрижи“ данный индивидуум украл детский велосипед из колясочной дома №71/1 на улице Лобачевского», — написала сибирячка в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
По словам женщины, неизвестный мужчина какое-то время караулил у калитки жильцов, а затем зашел за одним из них в подъезд. Автор поста просит сообщить о личности этого человека подписчиков сообщества. «Будьте бдительнее, не запускайте чужих в дома», — предупреждает пострадавшая.
На инцидент уже обратили внимание новосибирцы. «Может быть, он решил до озера прокатиться на велосипеде, как я в детстве», — предположила Яна Алексеева. «Ищите среди местных наркоманов. Участковый наверняка знает их в лицо», — заявила Ирина Беломестнова.
Обращалась ли пострадавшая в полицию, неизвестно. Корреспондентом Atas.info направлен запрос в ГУ МВД по Новосибирской области для выяснения всех обстоятельств произошедшего.