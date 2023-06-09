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Новосибирец в пьяном ДТП убил тринадцатилетнюю дочь

9 июня 2023, 09:45
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Девочка погибла на месте

В Новосибирске осудят водителя за гибель дочки в пьяном ДТП

В Новосибирске направлено в суд уголовное дело в отношении сорокалетнего водителя. Он обвиняется в гибели родной дочери.
«Октябрьским межрайонным следственным отделом города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя областного центра. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения)», — указано на сайте СУ СКР по Новосибирской области.
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Инцидент произошел вечером 29 марта. Мужчина, будучи сильно нетрезв, двигался по городу с большой скоростью. В результате, не справившись с управлением, новосибирец на полном ходу врезался в грузовой автомобиль. В аварии погибли тринадцатилетняя дочь водителя, девятилетний сын получил серьезные травмы.

Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Октябрьского района города Новосибирска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#ДТП#Дети#Гибель#Следственный комитет
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