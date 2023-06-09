Новосибирец в пьяном ДТП убил тринадцатилетнюю дочь

Инцидент произошел вечером 29 марта. Мужчина, будучи сильно нетрезв, двигался по городу с большой скоростью. В результате, не справившись с управлением, новосибирец на полном ходу врезался в грузовой автомобиль. В аварии погибли тринадцатилетняя дочь водителя, девятилетний сын получил серьезные травмы.