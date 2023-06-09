Победителей регионального конкурса «Врач года 2023» наградили в Новосибирской области

Он также подчеркнул, что прошедший год тоже был годом вызова, и поблагодарил всех врачей, кто не остался в стороне, кто в первых рядах помогал коллегам из Донецка и Луганска, оказывал помощь раненым, помогал нашему подшефному Беловодскому району ЛНР восстанавливать систему здравоохранения, настраивать ее под российские стандарты. «Спасибо всем, кто участвовал в курсах обучения оказания первой медицинской помощи ребят, кто шел добровольцем или мобилизованным для выполнения боевых задач, и тем, кто участвует в сборе и отправке гуманитарной помощи не только как врач, но и как гражданин. Медицинское сообщество благодаря профессиональной клятве, сформированной ответственности перед людьми, перед страной, всегда на переднем крае», — выразил слова благодарности Андрей Травников.