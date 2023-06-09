Рок-группа «Три дня дождя» не выступит на фестивале «Ветер Сибири» в Новосибирске

Рок-группа «Три дня дождя» столкнулась с проблемами после концерта в Екатеринбурге 4 июня. Тогда солист Глеб Викторов, оказавшись в состоянии алкогольного опьянения, не смог исполнить хиты. Вернее, сделать он это пытался, но лежа на сцене. «Вывозили» на себе все выступление — гитаристы. Некоторые фанаты отнеслись с пониманием к ситуации, а некоторые разочаровались не только в концерте, но и в музыканте.