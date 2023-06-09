atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:58

Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

Изображение материала

Рок-группа «Три дня дождя» не выступит на фестивале «Ветер Сибири» в Новосибирске

9 июня 2023, 10:58
Фото: 1MI
Группа сделала паузу до конца лета и отменила все концерты
Организаторы фестиваля «Ветер Сибири» объявили об отмене выступления группы «Три дня дождя». Причина закрытия музыкального проекта: изменение гастрольного графика. Организаторы надеются, что коллектив в скором времени выступит на фестивале.

Рок-группа «Три дня дождя» столкнулась с проблемами после концерта в Екатеринбурге 4 июня. Тогда солист Глеб Викторов, оказавшись в состоянии алкогольного опьянения, не смог исполнить хиты. Вернее, сделать он это пытался, но лежа на сцене. «Вывозили» на себе все выступление — гитаристы. Некоторые фанаты отнеслись с пониманием к ситуации, а некоторые разочаровались не только в концерте, но и в музыканте.

5 июня музыканты заявили о временном закрытии проекта из-за проблем Викторова со здоровьем: «Мы просим прощения у аудитории, легко кидать тряпки, но это человек, он болен, и пора уже взяться за здоровье». Ранее сам артист уже говорил о том, что не справляется с большим количеством гастролей и иногда выпивает алкоголь.

Артист пел лежа на полу Артист пел лежа на полу
Артист пел лежа на полу Артист пел лежа на полу
Артист пел лежа на полу
Фото: vk.com/te_ekb

Напомним, что «Ветер Сибири» пройдет на аэродроме Мочище под Новосибирском с 11 по 13 августа. Ранее было анонсировано выступление группы «Сплин», но оно было отменено после жалоб общественников на позицию участников музыкального коллектива по отношению к СВО.

Не пустили Сплин и были в шоке от прически Киркорова: новосибирцы в апреле
Узнать подробнее
Читайте также:
Питерский «Сплин» исчез из анонса фестиваля «Ветер Сибири» под Новосибирском
#Эмилия Губарева#Концерт#Общество#Культура#Музыка#Новосибирск#Новосибирская область#Россия
Подпишитесь
Блогерка из Кыштовки набрала миллионы подписчиков на деревенском кринже
Сегодня, 04:44
Московские УК захватывают дома в Новосибирске: зачем им это нужно
Сегодня, 11:54
Ростехнадзор разрешил ввод нового ЛДС в эксплуатацию в Новосибирске
Сегодня, 04:13
В соцсетях жертву домашнего насилия выставили мошенницей
Сегодня, 07:43
Дети разбились на аттракционе «Галактика» в парке Новосибирска
Сегодня, 02:39
Рейтинг локальных вузов Сибирского региона 2023 — какие университеты вошли в топ
Вчера, 08:56