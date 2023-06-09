Рок-группа «Три дня дождя» не выступит на фестивале «Ветер Сибири» в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Рок-группа «Три дня дождя» столкнулась с проблемами после концерта в Екатеринбурге 4 июня. Тогда солист Глеб Викторов, оказавшись в состоянии алкогольного опьянения, не смог исполнить хиты. Вернее, сделать он это пытался, но лежа на сцене. «Вывозили» на себе все выступление — гитаристы. Некоторые фанаты отнеслись с пониманием к ситуации, а некоторые разочаровались не только в концерте, но и в музыканте.
5 июня музыканты заявили о временном закрытии проекта из-за проблем Викторова со здоровьем: «Мы просим прощения у аудитории, легко кидать тряпки, но это человек, он болен, и пора уже взяться за здоровье». Ранее сам артист уже говорил о том, что не справляется с большим количеством гастролей и иногда выпивает алкоголь.
Напомним, что «Ветер Сибири» пройдет на аэродроме Мочище под Новосибирском с 11 по 13 августа. Ранее было анонсировано выступление группы «Сплин», но оно было отменено после жалоб общественников на позицию участников музыкального коллектива по отношению к СВО.