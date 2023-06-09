Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
До июня 2023 года ежемесячная выплата из маткапитала приходила получателям за текущий месяц, а теперь пособие начисляется за предыдущий расчетный период. То есть в апреле новосибирские семьи с детьми до трех лет получили деньги, соответственно, за апрель, а за май пособие пришло уже 5 июня — в единый день выплат.
Стать получателями выплат на ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, могут новосибирские семьи, являющиеся держателями сертификатов на материнский капитал. Кроме того, общий доход членов семьи не должен превышать двойного размера прожиточного минимума на душу населения, который сегодня в Новосибирской области составляет 14 728 рублей.
При обращении за начислением выплаты также следует учитывать, что под совокупным доходом семьи подразумевается не только заработная плата обоих супругов, но также стипендии, социальные пособия и иные финансовые поступления в семейный бюджет.
Сумма выплаты на ребенка до трех лет из маткапитала приравнена к величине прожиточного минимума на детей в регионе. По распоряжению новосибирского правительства в 2023 году этот показатель установлен на уровне 15 261 рубля.
Если родители успеют подать документы на выплату до достижения ребенком трехмесячного возраста, деньги будут начислены за все это время. В противном случае семья сможет получать пособие с момента подачи заявления и до третьего дня рождения малыша.
В выплате пособия заявителям могут отказать, если отец и мать ребенка лишены родительских прав, доход семьи больше двукратного прожиточного минимума, маткапитал уже был потрачен на другие цели или семья получала выплаты на первого и второго ребенка.