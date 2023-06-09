Социальный фонд России (СФР) сообщил об изменении графика выплат на ребенка до трех лет из средств материнского капитала. О том, как начисляются пособия на детей по новым правилам и кто из новосибирцев может их оформить — читайте в статье.

Кому положены ежемесячные выплаты на детей из материнского капитала Как оформить ежемесячную выплату на детей из маткапитала в Новосибирской области