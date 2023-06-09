Строители засняли на видео монтаж четвертого моста через Обь

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
На сегодняшний день уже смонтировано попарно шестнадцать вант. Сейчас крепятся короткие конструкции длиной 63 метра. Перед тем, как вантовую часть установят в проектное положение, будут установлены ванты длиной в 225 метров.
Рабочих доставляют на верхние площадки при помощи специального лифта. Конструкцией управляет специальный рабочий при помощи джойстика.
Вантовый пролет моста весом в 21 тысячу тонн и длиной в 380 метров будут удерживать над площадью Инженера Будагова 70 вант, закрепленных на пилоне. Сам мост должны открыть в конце нынешнего года.