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Строители засняли на видео монтаж четвертого моста через Обь

9 июня 2023, 11:23
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Четвертый мост через Обь должны завершить к концу года

В Новосибирске засняли на видео монтаж четвертого моста через Обь

В процессе строительства четвертого моста через Обь уже смонтировали восемь пар вант. Пресс-служба ГК «ВИС» предоставила видео монтажа конструкций.

На сегодняшний день уже смонтировано попарно шестнадцать вант. Сейчас крепятся короткие конструкции длиной 63 метра. Перед тем, как вантовую часть установят в проектное положение, будут установлены ванты длиной в 225 метров.

Рабочих доставляют на верхние площадки при помощи специального лифта. Конструкцией управляет специальный рабочий при помощи джойстика.

Вантовый пролет моста весом в 21 тысячу тонн и длиной в 380 метров будут удерживать над площадью Инженера Будагова 70 вант, закрепленных на пилоне. Сам мост должны открыть в конце нынешнего года.

Строители четвертого моста через Обь готовятся к монтажу вантовой системы
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#Новосибирск#Четвертый мост#Город#Александр Ляхов#Мост#Строительство#Видео
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