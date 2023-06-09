В преддверии Дня России Губернатор вручил награды и премии Новосибирской области

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Во время торжественного собрания 9 июня Губернатор Андрей Травников и Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив поздравили новосибирцев с праздником и вручили награды за вклад в развитие региона и страны.
«День России — один из самых молодых государственных праздников, но мы уже понимаем, что это праздник государства, страны с особым путём, особой исторической миссией. И мы не можем позволить себе действовать как многие другие, оглядываться на чужие установки. Мы можем идти только своим путём.
Эти уверенность и осознание не только наши внутренние. Даже бывшие „партнёры“, а сегодня очевидные противники признают: Российская Федерация — это сверхдержава. И этого бы не было, если бы не было вас и трудовых коллективов рядом с вами, если бы не было огромного количества таких же людей как вы — которые, несмотря ни на что, отдают все свои знания, время, нервы, силы на благо того дела, которое выбрали. Отдают искренне — из любви к профессии, к своему призванию и к тому региону, в котором живут и трудятся.
Благодаря вам мы продолжаем вносить существенный вклад в мировую науку, искусство, спорт, культуру… Несмотря на попытки ограничить русское, всё, что создается в России — ценно для всего мира. Огромное вам спасибо!», — обратился к участникам торжественной церемонии Андрей Травников.
Госпремии удостоен коллектив НГМУ за разработку и внедрение на территории нашего региона современных высокотехнологичных методов диагностики и лечения злокачественных опухолей крови с использованием таргетных препаратов. И за внедрение в реальную клиническую практику реабилитационных программ для пациентов, получивших химиолучевую терапию.
Созданная коллективом гематологов система лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий не имеет аналогов на территории Сибирского федерального округа и вносит значительный вклад в развитие отечественного здравоохранения.
За значительный вклад в реализацию нацпроекта «Культура», сохранение и популяризацию нематериального культурного наследия Сибири и Новосибирской области госпремию получил коллектив Новосибирской Государственной областной научной библиотеки. А за разработку и внедрение в производство в период 2011–2021 гг. серии систем и устройств силовой интеллектуальной электроники для аэрокосмической отрасли и интеллектуальной энергетики госпремии Новосибирской области присуждена коллективу НГТУ.
Системы и устройства силовой электроники для аэрокосмической отрасли и интеллектуальной энергетики, разработанные в НГТУ, предназначены для решения задач энерго- и ресурсосбережения, а также для повышения оборонной и экономической безопасности нашего государства.
Госпремии Новосибирской области получили коллективы Института прикладной физики — за создание и освоение производства оборудования для защиты особо важных объектов; и Центра адаптивной физической культуры и спорта региона — за вклад в развитие адаптивного спорта в Новосибирской области, подготовку паралимпийских и сурдлимпийских чемпионов.
«От всего большого коллектива врачей онкогематологов благодарю Правительство Новосибирской области за ту высокую честь, которая нам оказана. И награда, которую мы сегодня получили, — это признание ежедневной многолетней работы нашего большого коллектива и дань памяти нашим учителям, которые начинали эту работу. Я надеюсь, что мы продолжим способствовать улучшению качества диагностики и лечения пациентов, увеличению продолжительности их жизни и улучшению её качества», — отметила заведующая кафедрой терапии, гематологии и трансфузиологии НГМУ Татьяна Поспелова.
Также Андрей Травников и Андрей Шимкив вручили знаки отличия «За заслуги перед Новосибирской областью» и Почётные грамоты Новосибирской области.