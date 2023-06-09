В преддверии Дня России Губернатор вручил награды и премии Новосибирской области

«День России — один из самых молодых государственных праздников, но мы уже понимаем, что это праздник государства, страны с особым путём, особой исторической миссией. И мы не можем позволить себе действовать как многие другие, оглядываться на чужие установки. Мы можем идти только своим путём.

Эти уверенность и осознание не только наши внутренние. Даже бывшие „партнёры“, а сегодня очевидные противники признают: Российская Федерация — это сверхдержава. И этого бы не было, если бы не было вас и трудовых коллективов рядом с вами, если бы не было огромного количества таких же людей как вы — которые, несмотря ни на что, отдают все свои знания, время, нервы, силы на благо того дела, которое выбрали. Отдают искренне — из любви к профессии, к своему призванию и к тому региону, в котором живут и трудятся.



Благодаря вам мы продолжаем вносить существенный вклад в мировую науку, искусство, спорт, культуру… Несмотря на попытки ограничить русское, всё, что создается в России — ценно для всего мира. Огромное вам спасибо!», — обратился к участникам торжественной церемонии Андрей Травников.