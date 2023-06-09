Антон женился на Александре, когда у нее уже была дочь, девочку он принял как свою и оформил отцовство. На этом хорошие поступки, по словам Александры, закончились. Муж регулярно избивал Александру и требовал денег. Когда не получал нужной суммы, похищал дочь, и вымогал суммы от 50 до 200 тысяч рублей за то, чтобы Александра могла увидеть дочь.