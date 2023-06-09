Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Антон женился на Александре, когда у нее уже была дочь, девочку он принял как свою и оформил отцовство. На этом хорошие поступки, по словам Александры, закончились. Муж регулярно избивал Александру и требовал денег. Когда не получал нужной суммы, похищал дочь, и вымогал суммы от 50 до 200 тысяч рублей за то, чтобы Александра могла увидеть дочь.
Женщине удалось скрыться от мужа и увезти ребенка. Она подала заявление в полицию, дело рассматривает Октябрьский районный суд. Александра создала и развивает свой бренд одежды, открыв интернет-магазин M.O.N.K_store. Денег хватает на себя и ребенка, у девочки есть все необходимое, мама водит ее на развивающие занятия, покупает игрушки, модную одежду и книги.
По словам женщины, она не планирует мстить бывшему, но хотела бы поддержать женщин, которые оказались в похожей ситуации. Для этого Александра хочет открыть кризисный центр для женщин.
История Александры была размещены в группе Вконтакте Mash Siberia и вызывала сочувствие ровно до того момента, как под постом не появился первый комментарий. Наталья Н. узнала на видео мошенницу, которая кинула ее на деньги и не прислала оплаченные вещи. Женщина пишет, что пострадавших от деятельности Александры много — она открыла свой интернет магазин, получает деньги за заказы, но не отправляет их.
В подтверждение этому под постом появились и другие комментарии обманутых Александрой женщин со скринами переписок. В переписках женщины требуют вернуть деньги или прислать заказ, но Александра находит какие-то оправдания, почему она не прислала вещи — больница, ошибка компании доставки, обман менеджера магазина.
Остается вопрос, Александра намеренно использует образ жертвы, чтобы вызвать сочувствие и продолжать обманывать людей, или она действительно запуталась, и ей требуется помощь.
Как показал