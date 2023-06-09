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Published Сегодня, 07:43

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В соцсетях жертву домашнего насилия выставили мошенницей

9 июня 2023, 07:43
Фото: Телеграм-канал Mash Siberia
Александра рассказала о том, как подвергалась насилию в семье

Жертва домашнего насилия или мошенница: женщина хочет открыть кризисный центр

Пять лет назад Александра из Новосибирска познакомилась с Антоном. У нее на тот момент уже был ребенок и депрессия, но Антон решил, что это не помеха отношениям, и предложил пожениться. Через два месяца после свадьбы Александра зафиксировала в больнице закрытую черепно-мозговую травму от побоев.

Жертва домашнего насилия, которой удалось вырваться из ада

Антон женился на Александре, когда у нее уже была дочь, девочку он принял как свою и оформил отцовство. На этом хорошие поступки, по словам Александры, закончились. Муж регулярно избивал Александру и требовал денег. Когда не получал нужной суммы, похищал дочь, и вымогал суммы от 50 до 200 тысяч рублей за то, чтобы Александра могла увидеть дочь.

Женщине удалось скрыться от мужа и увезти ребенка. Она подала заявление в полицию, дело рассматривает Октябрьский районный суд. Александра создала и развивает свой бренд одежды, открыв интернет-магазин M.O.N.K_store. Денег хватает на себя и ребенка, у девочки есть все необходимое, мама водит ее на развивающие занятия, покупает игрушки, модную одежду и книги.

По словам женщины, она не планирует мстить бывшему, но хотела бы поддержать женщин, которые оказались в похожей ситуации. Для этого Александра хочет открыть кризисный центр для женщин.

Судя по скринам, Александра обманула нескольких женщин, получив деньги и не отправив вещи.Судя по скринам, Александра обманула нескольких женщин, получив деньги и не отправив вещи.
Судя по скринам, Александра обманула нескольких женщин, получив деньги и не отправив вещи.
Фото: Скрины переписок, выложенные к посту в группе Вконтакте Mash Siberia

Мошенница: обманывает людей, продавая не существующие вещи

История Александры была размещены в группе Вконтакте Mash Siberia и вызывала сочувствие ровно до того момента, как под постом не появился первый комментарий. Наталья Н. узнала на видео мошенницу, которая кинула ее на деньги и не прислала оплаченные вещи. Женщина пишет, что пострадавших от деятельности Александры много — она открыла свой интернет магазин, получает деньги за заказы, но не отправляет их.

В подтверждение этому под постом появились и другие комментарии обманутых Александрой женщин со скринами переписок. В переписках женщины требуют вернуть деньги или прислать заказ, но Александра находит какие-то оправдания, почему она не прислала вещи — больница, ошибка компании доставки, обман менеджера магазина.

Остается вопрос, Александра намеренно использует образ жертвы, чтобы вызвать сочувствие и продолжать обманывать людей, или она действительно запуталась, и ей требуется помощь.

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#Ольга Храмушкина#Насилие#Уголовное дело#Мошенничество#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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