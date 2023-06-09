«Территория возле многоквартирных домов на ул. Хилокской давно требует ремонта», — отметила председатель комитета по благоустройству в сфере ЖКХ мэрии города Новосибирска Анна Зайченкова. Подрядчик на исполнение муниципального контракта по ремонту этих территорий найден, план благоустройства. Администрация района, управляющая компания и жители согласовали план благоустройства территории, в него входит благоустройство проездов, дорог и тротуаров у многоквартирных домов на ул. Хилокская № 3, 3/1, 3/2, 5, 7. Всего будет отремонтировано более 2700 кв. метров.