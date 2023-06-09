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Возле Хилокского рынка благоустроят дворы многоквартирных домов

9 июня 2023, 06:27
Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска
Дворы в Хилокском микрорайоне отремонтируют до конца августа.
Дворы многоквартирных домов и подъездов к придомовым территориям на ул. Хилокская планируют отремонтировать до конца августа. Благоустройство этих территорий входит в «дорожную карту» развития Хилокского микрорайона.

«Территория возле многоквартирных домов на ул. Хилокской давно требует ремонта», — отметила председатель комитета по благоустройству в сфере ЖКХ мэрии города Новосибирска Анна Зайченкова. Подрядчик на исполнение муниципального контракта по ремонту этих территорий найден, план благоустройства. Администрация района, управляющая компания и жители согласовали план благоустройства территории, в него входит благоустройство проездов, дорог и тротуаров у многоквартирных домов на ул. Хилокская № 3, 3/1, 3/2, 5, 7. Всего будет отремонтировано более 2700 кв. метров.

Генеральным подрядчиком по данному контракту выступает ООО ДСК «СибСпецСтрой», субподрядная организация — ООО «Группа АДС». Стоимость контракта оценена в 8,4 млн рублей, срок выполнения контракта — до 31.08.2023. Строительный контроль выполняемых работ будет проводить МКУ города Новосибирска «Управление технического надзора за ремонтом жилищного фонда».

Также будут отремонтированы подъездные пути к домам на ул. ХилокскаяТакже будут отремонтированы подъездные пути к домам на ул. Хилокская
Также будут отремонтированы подъездные пути к домам на ул. Хилокская
Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска

Ход работ прокомментировал заместитель директора ООО «Группа АДС» Илья Зинкин: «Сейчас демонтируем старое покрытие, бордюрный камень, подготавливаем существующее основание. В бетоне где-то плиты, где-то подливали монолитный бетон, выполняли армирование».

По его оценке, сейчас на обширной территории, где будет ремонт асфальт разрушен, ямы засыпаны щебнем и грязью. Для ровной укладки асфальтобетонного покрытия в таких условиях требуются дополнительные работы — выравнивание основания.

«Дорожная карта» развития этой территории предусматривает организацию торговли, рейды на территорию рынка, устранение самовольной свалки на территории Верх-Тулинского сельсовета, снос незаконно построенных объектов. Контроль за соблдением санитарно-защитной зоны Клещихинского кладбища и мусорного полигона «Левобережный». Также котельную в Аргунском переулке планируется передать в муниципальную собственность для бесперебойного теплоснабжения Хилокского микрорайона в отопительный сезон.

На ремонт дорог в Советском районе в 2023 году выделят почти 600 млн рублей
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В Советском районе, включая территорию Академгородка, в этом году на ремонт дорог выделено почти 600 млн рублей. Ход ремонтных дорожных работ в Академгородке проверил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

#Ольга Храмушкина#Благоустройство#Ремонт#Хилокский рынок#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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