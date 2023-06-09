Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
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«Территория возле многоквартирных домов на ул. Хилокской давно требует ремонта», — отметила председатель комитета по благоустройству в сфере ЖКХ мэрии города Новосибирска Анна Зайченкова. Подрядчик на исполнение муниципального контракта по ремонту этих территорий найден, план благоустройства. Администрация района, управляющая компания и жители согласовали план благоустройства территории, в него входит благоустройство проездов, дорог и тротуаров у многоквартирных домов на ул. Хилокская № 3, 3/1, 3/2, 5, 7. Всего будет отремонтировано более 2700 кв. метров.
Генеральным подрядчиком по данному контракту выступает ООО ДСК «СибСпецСтрой», субподрядная организация — ООО «Группа АДС». Стоимость контракта оценена в 8,4 млн рублей, срок выполнения контракта — до 31.08.2023. Строительный контроль выполняемых работ будет проводить МКУ города Новосибирска «Управление технического надзора за ремонтом жилищного фонда».
Ход работ прокомментировал заместитель директора ООО «Группа АДС» Илья Зинкин: «Сейчас демонтируем старое покрытие, бордюрный камень, подготавливаем существующее основание. В бетоне где-то плиты, где-то подливали монолитный бетон, выполняли армирование».
По его оценке, сейчас на обширной территории, где будет ремонт асфальт разрушен, ямы засыпаны щебнем и грязью. Для ровной укладки асфальтобетонного покрытия в таких условиях требуются дополнительные работы — выравнивание основания.
«Дорожная карта» развития этой территории предусматривает организацию торговли, рейды на территорию рынка, устранение самовольной свалки на территории Верх-Тулинского сельсовета, снос незаконно построенных объектов. Контроль за соблдением санитарно-защитной зоны Клещихинского кладбища и мусорного полигона «Левобережный». Также котельную в Аргунском переулке планируется передать в муниципальную собственность для бесперебойного теплоснабжения Хилокского микрорайона в отопительный сезон.
В Советском районе, включая территорию Академгородка, в этом году на ремонт дорог выделено почти 600 млн рублей. Ход ремонтных дорожных работ в Академгородке проверил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.