«Вы знаете, кто мой батя?»: в Новосибирске голый парень матерился на прохожих

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В Новосибирске днем 8 июня молодой человек полностью разделся и стал оскорблять случайных прохожих на проспекте Дзержинского, говорится в ВК-группе «АСТ-54».
«Что думали, я пальцем деланный, что ли? Вы знаете, кто мой батя?» — говорит сибиряк на видео, опубликованном в соцсетях.
Странное поведение юноши не осталось незамеченным: на место вызвали врачей. Сотрудники скорой помощи госпитализировали новосибирца для обследования его состояния. Весь инцидент длился около часа.
Официально ситуацию в пресс-службе ГУ МВД еще не прокомментировали. Подробности инцидента остаются неизвестными.