«Вы знаете, кто мой батя?»: в Новосибирске голый парень матерился на прохожих

Новосибирец разделся догола и оскорблял прохожих на проспекте Дзержинского

В Новосибирске молодой человек на проспекте Дзержинского оскорблял людей, раздевшись догола. Его увезли в больницу для осмотра, о чем стало известно из соцсетей.