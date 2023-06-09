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«Вы знаете, кто мой батя?»: в Новосибирске голый парень матерился на прохожих

9 июня 2023, 01:51
Фото: 1MI
Мужчину забрали на скорой

Новосибирец разделся догола и оскорблял прохожих на проспекте Дзержинского

В Новосибирске молодой человек на проспекте Дзержинского оскорблял людей, раздевшись догола. Его увезли в больницу для осмотра, о чем стало известно из соцсетей.

В Новосибирске днем 8 июня молодой человек полностью разделся и стал оскорблять случайных прохожих на проспекте Дзержинского, говорится в ВК-группе «АСТ-54».

«Что думали, я пальцем деланный, что ли? Вы знаете, кто мой батя?» — говорит сибиряк на видео, опубликованном в соцсетях.

Странное поведение юноши не осталось незамеченным: на место вызвали врачей. Сотрудники скорой помощи госпитализировали новосибирца для обследования его состояния. Весь инцидент длился около часа.

Официально ситуацию в пресс-службе ГУ МВД еще не прокомментировали. Подробности инцидента остаются неизвестными.

Мужчина разделся на улице Мужчина разделся на улице
Мужчина разделся на улице
Фото: АСТ-54
Голая девушка сверкала прелестями из люка автомобиля, катаясь по Новосибирску
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#Эмилия Губарева#Голый#Скорая#Скорая помощь#18+#Общество#Новосибирск
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