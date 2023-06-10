На втором месте по уровню предлагаемой зарплаты оказалась вакансия водителя-дальнобойщика с правами категории Е. Месячное вознаграждение может достигать до 190 тысяч рублей в месяц, но при условии рабочего стажа не менее двух лет и наличия карточки тахографа.