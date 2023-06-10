Posted Сегодня, 03:10
Published Сегодня, 03:10
Modified Сегодня, 03:12
Updated Сегодня, 03:12
Самой высокооплачиваемой вакансией в июне текущего года стала должность повара в столовой детского лагеря. Работодатель обещает вознаграждение до 208 тысяч рублей за смену. На эту позицию требуется универсал — предполагается, что соискатель должен уметь готовить всю линейку блюд — от салатов до супов.
На втором месте по уровню предлагаемой зарплаты оказалась вакансия водителя-дальнобойщика с правами категории Е. Месячное вознаграждение может достигать до 190 тысяч рублей в месяц, но при условии рабочего стажа не менее двух лет и наличия карточки тахографа.
Замыкает тройку самый высокооплачиваемых вакансий июня позиция сварщика ручной сварки с зарплатой до 120 тысяч рублей. Для этого необходимо иметь 5 разряд сварщика и умение варить так, чтобы швы проходили ультразвуковой контроль, сообщают аналитики рекрутингового сайта Работа.ру.