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Профессия повара стала самой высокооплачиваемой в Новосибирске

10 июня 2023, 03:10
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Повару в детском лагере обещают платить более 200 тысяч рублей
Более 200 тысяч рублей готовы платить повару в детском летнем лагере. В тройке самых высоких зарплат дальнобойщик и сварщик

Самой высокооплачиваемой вакансией в июне текущего года стала должность повара в столовой детского лагеря. Работодатель обещает вознаграждение до 208 тысяч рублей за смену. На эту позицию требуется универсал — предполагается, что соискатель должен уметь готовить всю линейку блюд — от салатов до супов.

На втором месте по уровню предлагаемой зарплаты оказалась вакансия водителя-дальнобойщика с правами категории Е. Месячное вознаграждение может достигать до 190 тысяч рублей в месяц, но при условии рабочего стажа не менее двух лет и наличия карточки тахографа.

Замыкает тройку самый высокооплачиваемых вакансий июня позиция сварщика ручной сварки с зарплатой до 120 тысяч рублей. Для этого необходимо иметь 5 разряд сварщика и умение варить так, чтобы швы проходили ультразвуковой контроль, сообщают аналитики рекрутингового сайта Работа.ру.

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