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В Новосибирске благоустройство сквера на Демакова начнется в 2024 году

10 июня 2023, 02:46
Фото: Мэрия Новосибирска
Закончить благоустройство планируют в 2025 году
Городские власти разрабатывают проектно-сметную документацию для реконструкции зеленой зоны в микрорайоне Щ Советского района

До конца текущего года будет разработан проект благоустройства сквера на площади, ограниченной улицами Демакова, Полева и Российская в Советском районе Новосибирска. Работы начнутся в 2024, а завершатся в 2025 году, сообщила вице-мэр Анна Терешкова в ходе выездного совещания.

На площади 2,5 га проложат дорожки для пешеходов, сделают детскую площадку, обустроят специальное место для проведения массовых мероприятий, построят памп-трек. Так же будут оборудованы места для выгула собак.

С дизайн-проектом сквера можно ознакомиться на сайте «Зеленый Новосибирск».

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#Сквер#Благоустройство#Проект#Город#Новосибирск
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