До конца текущего года будет разработан проект благоустройства сквера на площади, ограниченной улицами Демакова, Полева и Российская в Советском районе Новосибирска. Работы начнутся в 2024, а завершатся в 2025 году, сообщила вице-мэр Анна Терешкова в ходе выездного совещания.