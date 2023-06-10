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До конца текущего года будет разработан проект благоустройства сквера на площади, ограниченной улицами Демакова, Полева и Российская в Советском районе Новосибирска. Работы начнутся в 2024, а завершатся в 2025 году, сообщила вице-мэр Анна Терешкова в ходе выездного совещания.
На площади 2,5 га проложат дорожки для пешеходов, сделают детскую площадку, обустроят специальное место для проведения массовых мероприятий, построят памп-трек. Так же будут оборудованы места для выгула собак.
С дизайн-проектом сквера можно ознакомиться на сайте «Зеленый Новосибирск».