Согласно данным системы СПАРК, ООО «Эконтранс-Н» было образовано в мае 2019 года, и полностью принадлежала группе ВИС, род деятельности — сбор неопасных отходов. На текущий момент находится в кризисной ситуации. 20 мая 2023 года один из кредиторов, ООО «Сервис-Эко», сообщил о намерении обратиться в Арбитражный суд Новосибирской области с иском о признании компании банкротом. 2022 год ООО «Экотранс-Н» закончило с чистым убытком в размере 446 837 000 рублей.