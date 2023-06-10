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В Новосибирске мусорный регоператор взыскал 40 млн рублей с компании-перевозчика

10 июня 2023, 04:22
Фото: 1MI
Компания "Экотранс-Н" находится в предбанкротном состоянии
Седьмой арбитражный апелляционный суд подтвердил решение нижестоящей инстанции о взыскании почти 40 млн рублей с компании «Экотранс-Н» в пользу МУП «Спецавтохозяйство»

Седьмой арбитражный апелляционный суд Западно-Сибирского судебного округа отклонил апелляцию транспортной компании «Экотранс-Н» на решение о взыскании задолженности перед МУП «Спецавтохозяйство». Таким образом, перевозчик должен выплатить компании, которая сейчас выполняет роль регионального оператора по обращению с отходами, 38 911 142 рублей задолженности, 287 730 рублей пени и 122 948 рублей в качестве компенсации государственной пошлины. Еще 77 052 рублей госпошлины «Эконтранс-Н» должен заплатить в бюджет.

Как следует из материалов дела, между МУП «САХ» и ООО «Экотранс-Н» в апреле 2022 года был заключен договор на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов, в рамках которого МУП «САХ» обязано было вывозить мусор, а «Экотранс-Н» обязано оплачивать оказанные услуги.

Указанная в иске задолженность образовалось в период с апреля 2022 по январь 2023 года в результате частичной неоплаты работы мусоровозов МУП «САХ».

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Согласно данным системы СПАРК, ООО «Эконтранс-Н» было образовано в мае 2019 года, и полностью принадлежала группе ВИС, род деятельности — сбор неопасных отходов. На текущий момент находится в кризисной ситуации. 20 мая 2023 года один из кредиторов, ООО «Сервис-Эко», сообщил о намерении обратиться в Арбитражный суд Новосибирской области с иском о признании компании банкротом. 2022 год ООО «Экотранс-Н» закончило с чистым убытком в размере 446 837 000 рублей.

На текущий момент компанией в равных долях владеют АО «АМС Менеджмент» (Москва) и ООО «Русэкогруп» (Ленинградская область)

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#Регоператор#Мусор#Арбитраж#Экономика#Новосибирск
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