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В Новосибирске поездка в такси для студентки закончилась химическим ожогом

10 июня 2023, 08:47
Фото: 1MI
В службе такси своей вины не признают
20-летняя девушка получила серьезный ожог ягодиц после поездки. В компании-агрегаторе говорят, что не видят своей вины в случившемся

У 20-летенй студентки из Новосибирска Валерии медики диагностировали химический ожог ягодиц 1-2 степени. Его девушка получила после поездки на такси, которое вызвала через приложение Uber. По ее словам, сиденье в автомобиле было мокрым, но водитель сказал, что он протер его дезинфицирующими салфетками, от этого и влага. Жжение на коже Валерия почувствовала сразу после завершения поездки.

Сейчас она проходит курс лечение, врачи запрещают ей сидеть. Девушка написала претензию в компанию-агрегатор и потребовала 150 тысяч рублей компенсации. Однако в итоге ей заявили, что ни агрегатор, ни перевозчик своей вины в случившемся не видят, выплачивать компенсацию не намерены и готовы защищать свою позицию в суде, пишет НГС.

В итоге Валерия вынуждена была написать заявление в полицию, сейчас силовики проводят проверку инцидента.

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#Такси#Инцидент#Ожоги#Происшествия#Новосибирск
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