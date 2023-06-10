У 20-летенй студентки из Новосибирска Валерии медики диагностировали химический ожог ягодиц 1-2 степени. Его девушка получила после поездки на такси, которое вызвала через приложение Uber. По ее словам, сиденье в автомобиле было мокрым, но водитель сказал, что он протер его дезинфицирующими салфетками, от этого и влага. Жжение на коже Валерия почувствовала сразу после завершения поездки.