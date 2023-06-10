Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
У 20-летенй студентки из Новосибирска Валерии медики диагностировали химический ожог ягодиц 1-2 степени. Его девушка получила после поездки на такси, которое вызвала через приложение Uber. По ее словам, сиденье в автомобиле было мокрым, но водитель сказал, что он протер его дезинфицирующими салфетками, от этого и влага. Жжение на коже Валерия почувствовала сразу после завершения поездки.
Сейчас она проходит курс лечение, врачи запрещают ей сидеть. Девушка написала претензию в компанию-агрегатор и потребовала 150 тысяч рублей компенсации. Однако в итоге ей заявили, что ни агрегатор, ни перевозчик своей вины в случившемся не видят, выплачивать компенсацию не намерены и готовы защищать свою позицию в суде, пишет НГС.
В итоге Валерия вынуждена была написать заявление в полицию, сейчас силовики проводят проверку инцидента.