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Под Новосибирском пьяный водитель угробил троих пассажиров

11 июня 2023, 04:50
Фото: телеграмм-канал прокуратуры Новосибирской области
Пьяный мужчина за рулем погубил троих человек в Черепановском районе

В ДТП в Черепановском районе по вине пьяного водителя погибли три пассажира

Смертельное ДТП произошло в Черепановском районе — трое погибших, один пострадавший. У водителя выявлен алкоголь в крови.

10 июня между рабочим поселком Дорогино и поселком Запрудный столкнулись два автомобиля — водитель автомобиля «Хонда», находясь в нетрезвом состоянии, выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Мазда». За рулем автомобиля «Хонда» находился мужчина 1993 г. р., у него в процессе прохождения медицинского освидетельствования обнаружен алкоголь в крови — 1,073 мг/л в выдыхаемом воздухе.

В результате столкновения погибли два пассажира автомобиля «Хонда» — мужчины 1951 и 1978 г. р. и пассажир автомобиля «Мазда», мужчина, личность которого устанавливается. Водитель автомобиля «Мазда», мужчина 1962 г. р. доставлен в больницу.

В Новосибирске юная пассажирка мотоцикла пролетела 40 метров после ДТП
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В Новосибирске 16-летняя пассажирка мотоцикла пролетела после столкновения 40 м и получила множественные травмы.

#Ольга Храмушкина#ДТП#Погиб#Происшествия#Транспорт#Новосибирская область#Новосибирск#Черепаново
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