10 июня между рабочим поселком Дорогино и поселком Запрудный столкнулись два автомобиля — водитель автомобиля «Хонда», находясь в нетрезвом состоянии, выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Мазда». За рулем автомобиля «Хонда» находился мужчина 1993 г. р., у него в процессе прохождения медицинского освидетельствования обнаружен алкоголь в крови — 1,073 мг/л в выдыхаемом воздухе.