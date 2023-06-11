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10 июня между рабочим поселком Дорогино и поселком Запрудный столкнулись два автомобиля — водитель автомобиля «Хонда», находясь в нетрезвом состоянии, выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Мазда». За рулем автомобиля «Хонда» находился мужчина 1993 г. р., у него в процессе прохождения медицинского освидетельствования обнаружен алкоголь в крови — 1,073 мг/л в выдыхаемом воздухе.
В результате столкновения погибли два пассажира автомобиля «Хонда» — мужчины 1951 и 1978 г. р. и пассажир автомобиля «Мазда», мужчина, личность которого устанавливается. Водитель автомобиля «Мазда», мужчина 1962 г. р. доставлен в больницу.
В Новосибирске 16-летняя пассажирка мотоцикла пролетела после столкновения 40 м и получила множественные травмы.