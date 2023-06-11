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Пятеро детей остались сиротами после гибели пассажирки мотоцикла

11 июня 2023, 10:29
Фото: 1MI
В Новосибирске за последние сутки произошло две аварии с мотоциклами

Погибшая пассажирка мотоцикла оказалась многодетной матерью пятерых детей

Младшему ребенку погибшей пассажирки мотоцикла еще нет и двух месяцев. Водитель мотоцикла был пьян.

За рулем мотоцикла во время трагедии был 36-летний знакомый погибшей Евгении, в момент аварии мужчина был пьян. Подруга погибшей рассказала КП-Новосибирск, что Евгения ехала со знакомым, он не справился с управлением, врезался в ограждение дороги и женщина вылетела на дорогу с заднего сиденья. Они ехали в поселок Микрорайон Светлый со стороны станции Мочище.

Погибшей пассажирке было 26 лет, у нее осталось пятеро маленьких детей, младшему нет еще и двух месяцев. По словам подруги, муж погибшей тяжело переживает утрату, ему надо готовиться к похоронам.

Пьяный лихач за рулем уходил от преследования через детскую площадку
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В Новосибирске в Первомайском районе пьяный мужчина за рулем заехал на детскую площадку, где играли дети.

#Ольга Храмушкина#Погиб#ДТП#Мотоцикл#Дети#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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