За рулем мотоцикла во время трагедии был 36-летний знакомый погибшей Евгении, в момент аварии мужчина был пьян. Подруга погибшей рассказала КП-Новосибирск, что Евгения ехала со знакомым, он не справился с управлением, врезался в ограждение дороги и женщина вылетела на дорогу с заднего сиденья. Они ехали в поселок Микрорайон Светлый со стороны станции Мочище.