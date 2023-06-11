Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
За рулем мотоцикла во время трагедии был 36-летний знакомый погибшей Евгении, в момент аварии мужчина был пьян. Подруга погибшей рассказала КП-Новосибирск, что Евгения ехала со знакомым, он не справился с управлением, врезался в ограждение дороги и женщина вылетела на дорогу с заднего сиденья. Они ехали в поселок Микрорайон Светлый со стороны станции Мочище.
Погибшей пассажирке было 26 лет, у нее осталось пятеро маленьких детей, младшему нет еще и двух месяцев. По словам подруги, муж погибшей тяжело переживает утрату, ему надо готовиться к похоронам.
В Новосибирске в Первомайском районе пьяный мужчина за рулем заехал на детскую площадку, где играли дети.