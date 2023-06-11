У единственных в России золотистых такинов родился малыш

Сотрудники Новосибирского зоопарка сейчас ухаживают за самкой и новорожденным. Как сообщают биологи, мать очень хорошо справляется со своими обязанностями и всячески опекает детеныша. Сам малыш очень любопытен и активен. Сейчас у него темная шерстка, которая позже приобретет золотистый окрас.