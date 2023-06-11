У единственных в России золотистых такинов родился малыш

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
«У золотистых такинов прибавление в семействе. Эти животные содержатся в Новосибирском зоопарке с 2020 года. У нас живет единственная пара в России и у них родился первенец. Для зоологического парка это историческое событие», — сообщается в посте паблика Новосибирского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».
Сотрудники Новосибирского зоопарка сейчас ухаживают за самкой и новорожденным. Как сообщают биологи, мать очень хорошо справляется со своими обязанностями и всячески опекает детеныша. Сам малыш очень любопытен и активен. Сейчас у него темная шерстка, которая позже приобретет золотистый окрас.
Стоит отметить, что это не единственные животные, которые стали родителями. Дети появились сразу у двух семей северных оленей, горалов, горных козлов и лесных бизонов.