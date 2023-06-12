Что стало с мальчиком из Бердска, которому поставили самый дорогой укол в мире

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
В феврале этого года у Вани была возможность получить по квоте лекарство «Золгенсма», самый дорогой укол в мире, стоимостью около двух миллионов долларов. После введения препарата особых изменений, помимо того, что мальчик теперь может немного двигаться, не произошло, пишет «КП-Новосибирск».
Впрочем, мама Вани не жалеет о введении укола, который стал единственной возможностью изменить хотя бы статус его болезни. Изменения, которые уже есть у мальчика — это уже большое достижение.
Семья просила помощи у всех, кто мог оказать её в такой сложной ситуации. Воспитывает мама Вани сына одна, без помощи отца. Сейчас мальчику нужны корсет и тутора на голеностоп, которые обойдутся в 329 тысяч, однако у семьи таких денег нет.