Что стало с мальчиком из Бердска, которому поставили самый дорогой укол в мире

В феврале этого года у Вани была возможность получить по квоте лекарство «Золгенсма», самый дорогой укол в мире, стоимостью около двух миллионов долларов. После введения препарата особых изменений, помимо того, что мальчик теперь может немного двигаться, не произошло, пишет «КП-Новосибирск».